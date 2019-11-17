11متحدثاً في مؤتمر الإبداع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، برنامج جلسات مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي غداً الاثنين، في فندق هيلتون الحبتور، ويشمل 11 متحدثاً.

يدير الجلسة الأولى مشعل القحطاني مدير البرامج في قناة دبي الرياضية وعنوانها «الرياضة لغة التسامح»، ويتحدث فيها بطل الجودو المصري محمد رشوان، ودانييلا باس، مديرة شعبة التنمية الاجتماعية في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وتدير الجلسة الثانية ريا رمال من تلفزيون دبي، تحت عنوان «دبلوماسية الرياضة» وتتحدث فيها كيرستي كوفنتري وزيرة الشباب والرياضة في زيمبابوي، وسنية بن الشيخ وزيرة شؤون الشباب والرياضة بتونس، وستكون الجلسة الثالثة مخصصة للأبطال الشباب وسيديرها حسن حبيب نائب مدير قنوات دبي الرياضية، ويتحدث فيها بطل التايكواندو الأردني أحمد بوغوش، وبطلة المبارزة التونسية إيناس بوبكري، ونجوم أولمبياد الشباب بطل الكاراتيه السعودي محمد عايض العسيري، وبطل الخماسي الحديث المصري أحمد الجندي، وبطلة التايكواندو المغربية فاطمة الزهراء، وبطل الفروسية الإماراتي عمر المرزوقي، وتحمل الجلسة الرابعة عنوان «تجربة بطل» ويديرها الإعلامي يعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية، وسيتحدث فيها الأسطورة كارل لويس.