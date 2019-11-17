خالد القاسمي يتوّج بطلاً لرالي باها أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت منافسات رالي باها أبوظبي الأول الذي اختتمت فعالياته أمس، عن فوز بطل الراليات الإماراتي الشيخ خالد القاسمي بلقب الرالي، بينما أحرز الدراج الجنوب إفريقي المقيم في دبي آرون مير لقب فئة الدراجات النارية.

وأنهى القاسمي مراحل الرالي متقدماً بفارق 6 دقائق تقريباً عن أقرب منافسيه، السعودي صالح السيف على متن سيارة باغي بمقعدين كان إم إكس 3، ويتفوق عليه بفارق دقيقة و42 ثانية. ورافق القاسمي في مقعد الملاح البريطاني كريس باترسون على متن سيارة فريق أبوظبي للراليات بيجو 2008 داكار.

وقال الشيخ خالد القاسمي: «كانت المرحلة الأولى صعبة بسبب انطلاقي في الطليعة، وافتتاح المسار أمام جموع السائقين، لكن شعوري اليوم أفضل، وكان باستطاعتي الضغط أكثر. لقد فقدت بعض الوقت عندما صعدت خلف إحدى الدراجات النارية في الكثبان الرملية، وغرزت سيارتي في الرمال، واضطررت لإفراغ بعض الهواء من إطاراتها، ورغم ذلك فأنا سعيد للعودة إلى ليوا وتمتعت كثيراً بهذا الرالي».

وسجل آرون مير رابع أسرع زمن في نهاية المرحلة الأخيرة من الرالي (مرحلة تل مرعب) ومسافتها 105كم، ليفوز بفارق دقيقة واحدة و44 ثانية عن أقرب منافس له الدراج الكويتي محمد جعفر بدراجة كيه تي إم. وقاد آرون دراجة تدريب فريق هوندا استعداداً للمشاركة في رالي داكار في السعودية العام المقبل.

وأحرز الدراج الإماراتي محمد البلوشي أسرع زمن في مرحلة اليوم، ليحتل المركز الثالث للترتيب العام لفئة الدراجات النارية، تلاه ديف ماكبرايد المقيم في دبي بدراجة كيه تي إم رابعاً.