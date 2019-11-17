شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تونس وتعادل المغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل المنتخب المغربي مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 ، بتعادل سلبي مع موريتانيا، فيما ضربت تونس بقوة بفوزها على ليبيا 4-1في الجولة الأولى،وتصدرت تونس الترتيب بفارق الأهداف عن تنزانيا الفائزة على غينيا الاستوائية 2-1. وسجل الخزري والخاوي أهداف تونس (هدفين لكل )، وحمدو الهوني هدف ليبيا.

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