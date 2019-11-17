شكرا لقرائتكم خبر عن العلامة الكاملة لإيطاليا.. ومانشيني يحطم أسطورة بوتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عادت إسبانيا إلى سكة الانتصارات بعد تعثرها في المباراتين الأخيرتين خارج القواعد أمام النرويج والسويد بنتيجة واحدة (1-1)، وذلك بفوزها الساحق على ضيفتها مالطا بسبعة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها سبعة لاعبين مختلفين وهم: ألفارو مورتا (23) وسانتي كازورلا (41) وباو توريس (62) وبابلو سارابيا (63) وداني أولمو (69) وجيرار مورينو (71) وخيسوس نافاس (86).

ضمنت إسبانيا إنهاء التصفيات في صدارة المجموعة السادسة بعدما رفعت رصيدها إلى 23 نقطة.

وتابعت إيطاليا مشوارها الرائع في التصفيات وحققت فوزها التاسع في تسع مباريات حتى الآن عندما انتزعت فوزاً مستحقاً من مضيفتها البوسنة بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها فرانشيسكو أتشيربي (21) ولورنتسو إينسيني (37) وأندرياس بيلوتي (52).

وعززت إيطاليا، الوحيدة إلى جانب بلجيكا التي لم تهدر أي نقطة في التصفيات حتى الآن، موقعها في الصدارة برصيد 27 نقطة، فيما منيت البوسنة بخسارتها الثانية توالياً والخامسة في التصفيات فتجمد رصيدها عند 10 نقاط في المركز الرابع. وحقق مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني فوزه العاشر توالياً مع المنتخب وحطم الرقم القياسي الذي حققه المدرب الأسطوري فيتوريو بوتسو بين 15 مايو 1938 و26 آذار 1939. وفي المجموعة الرابعة، عززت سويسرا من حظوظها في بلوغ النهائيات بفوزها على جورجيا 1-صفر في حين سحقت الدنمارك ضيفتها جبل طارق بسداسية نظيفة وباتت في حاجة إلى نقطة واحدة في الجولة الأخيرة.

وتتصدر الدنمارك المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سويسرا، لكن الأولى تخوض مباراة صعبة للغاية في الجولة الأخيرة أمام منافسة رئيسية لها على إحدى البطاقتين وهي جمهورية إيرلندا صاحبة 12 نقطة والتي تحتاج إلى الفوز في دبلن ولا شيء سواه لتتأهل على حساب الدنمارك، في حين تواجه سويسرا جبل طارق المتواضع.

ترك بصمة

على خط آخر، سلطت الصحافة البريطانية الضوء على منتخب كوسوفو خصم منتخب إنجلترا اليوم. ورغم أن الخسارة من التشيك يوم الخميس الماضي 2-1 لم تبق لكوسوفو أملاً في التأهل ليورو 2020 إلا عبر خوض مباراة فاصلة (بلاي أوف) لكن تمكن لاعبو كوسوفو، رغم ضعف الموارد والبنى التحتية لهذه اللعبة، من ترك بصمة في ال18 شهراً الأخيرة منها تسجيل 3 أهداف في شباك الإنجليز (5-3) في ملعب ساوثمبتون قبل شهرين.

يكفي أن نعرف أن معظم لاعبي المنتخب هم من أفضل فريق في كوسوفو، بريشتينا، بطل الدوري 4 مرات في ال12 سنة الماضية، ويتدرب لاعبو بريشتينا على أي ملعب متوفر منذ مصادرة الاتحاد ملعبه «فاضل فكري» من أجل المنتخب والذي يستضيف اليوم رجال المدرب جاريث ساوثغيت. يتسع ملعب فكري، إلى 13 ألف متفرج وسمي بذلك الاسم تيمناً بأسطورة كوسوفو فاضل فكري الذي توفي العام الماضي. إضاءة الملعب مستعملة وتم شراؤها من نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني قبل بضع سنوات وأحياناً كان يشعر اللاعبون بأنهم عميان بسببها.

ويتحدث مدربو الأندية في كوسوفو عن غزو الأندية الأجنبية للاعبي البلاد دون أن يدفعوا فلساً واحداً، ويعلق شعبان باهولي مدرب فريق 2 كوريكوت: «أضحك عندما أسمع بصفقات إنجلترا الخيالية، عندنا لا نحصل على فلس. يأتي كشاف النادي الأجنبي ويطلب لاعباً ويقول لنا إذا لم تعطون إياه مجاناً لن آخذه لذا نضطر للسماح للاعبين بالرحيل».

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قلة الموارد أسهمت في حرفنة مهارات اللاعبين وأججت فيهم حماساً لرفع علم البلاد التي نشأت بعد حرب البلقان في التسعينات ويعني 2 كوريكوت (2 يوليو) وهو يوم إعلان رئيس وزراء كوسوفو استقلال البلاد وهي ترزح تحت احتلال صربيا. واعتمد النادي الاسم بعد 24 يوماً من وقفة الكتلة السياسية ويعلق باهولي: «ربما نحن فقراء لكن ندافع عن العلم بفخر». ويشاطر أسطورة نادي بريشتينا ومديره حالياً أفريم توفيرلاني رأي باهولي ويقول: «مباريات خارج البلاد في التسعينات كانت مخاطرة بالحياة للمنتخب لأننا لا نستطيع إعادة اللاعبين للبلاد قبل وقت حظر التجوال». في نفس الحي تعرض أفريم للضرب بعقب رشاشة على يد جندي صربي احتاج بعدها لجراحة لترميم عظام وجهه ويتذكر: «عرفوا من أكون». دراما مساعد المدرب محرم ساهيتي كانت تتعلق بعدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بكوسوفو سريعاً ما سمح لدول جمهورية يوغسلافيا السابقة الأخرى مثل كرواتيا وصربيا بالتقدم عليها ويقول ساهيتي: «خسرنا جيلاً كاملاً من اللاعبين الذين رحلوا للعب في بلدان ثانية مثل شاكيري (نجم ليفربول) وتشاكا (نجم أرسنال). كنا لنصبح منتخباً قوياً مثل كرواتيا الآن. اعتراف الاتحاد بنا أحدث فارقاً كبيراً في السنوات الثلاث الأخيرة وبدأ التجار يستثمرون في اللعبة ونجاحنا في حملة التصفيات قوى حب مشجعينا للمنتخب».

مواهب كوسوفو

تضم كوسوفو ثاني أفقر بلد بعد مولدوفا مواهب مميزة في منتخبها أبرزهم المهاجم فيدات موريكي الذي وقع مع أكبر فرق ألبانيا ثم انتقل ليلعب في فنربغشة التركي في الصيف وسبب غيابه بداعي الإصابة هذا الأسبوع مشكلة للمنتخب. ومن مواهب المنتخب أيضاً أمير رحماني الذي لعب في درينيكا قبل أن ينتقل لألبانيا ثم دينامو زغرب ثم التحق باليف بفريق هيلاس فيرونا الإيطالي، وهناك أيضاً ميلوت راشيكا لاعب هوفنهايم الألماني حالياً ويعلق توفيرلاني مدير بريشتينا: «نسمح لهم بالرحيل للعب خارجياً كي يتطوروا، الموهبة لا شيء بلا تدريب وعمل».

توفير البنية التحتية التي تسمح ببقاء المواهب الكروية في البلاد لا يزال حلماً بعيداً فربع أعلى أندية الدوري لا تتجاوز ميزانيتها المليون استرليني سنوياً وهي ميزانية أقل من فريق هواة بإنجلترا.

على خط آخر، سيحظى لاعبو إنجلترا اليوم باستقبال حافل لمساهمة إنجلترا في إنهاء الاحتلال الصربي للبلاد. وعلقت صورة رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، في شوارع البلاد مرفقة بعبارة «مرحباً بأشقائنا» والرسالة مفادها أن لاعبي إنجلترا لن يتعرضوا لعنصرية كما حدث معهم عندما واجهوا بلغاريا.

تأهل تاريخي لفنلندا

انضم منتخبا السويد وفنلندا إلى ركب المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 بفوز الأولى على رومانيا 2-صفر والثانية على ليشتنشتاين.

وبلغت فنلندا النهائيات القارية للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على ضيفتها ليشتنشتاين 3-صفر بفضل مهاجم نوريتش سيتي الإنجليزي تيمو بوكي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 64 من ركلة جزاء و75 بعدما افتتح لها مهاجم باتي بوريسوف جاسه تيومينن التسجيل في الدقيقة 21. ولم يسبق لفنلندا المشاركة في كأس أوروبا أو كأس العالم.

أما السويد فحسمت نتيجة مباراتها مع رومانيا في بوخارست، في شوطها الأول بهدفي مهاجم العين السابق ماركوس بيرج (18) وروبن كوايسون (34).