ألمانيا وهولندا وكرواتيا والنمسا إلى نهائيات كأس أوروبا









اسماء السيد - تأهل منتخبا ألمانيا وهولندا إلى نهائيات كأس اوروبا 2020 السبت بفوز الاول على بيلاروسيا 4-صفر، وتعادل الثاني سلبا مع مضيفته إيرلندا الشمالية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ورفعت ألمانيا رصيدها إلى 18 نقطة، وخطفت الصدارة من هولندا التي باتت ثانية بـ16 نقطة، فيما خرجت إيرلندا الشمالية خالية الوفاض باكتفائها بنقطة واحدة رفعت بها رصيدها إلى 13 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بيلاروسيا عند 4 نقاط.

في المباراة الأولى، حققت ألمانيا، بطلة أوروبا ثلاث مرات آخرها عام 1996، الأهم بحسمها التأهل قبل الجولة الأخيرة وذلك عندما أكرمت وفادة ضيفتها بيلاروسيا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها ماتياس غينتر (41) وليون غوريتسكا (49) وطوني كروس (55 و84).

وتلعب المانيا الثلاثاء في الجولة الأخيرة مع إيرلندا الشمالية في فرانكفورت، حيث ستكون مطالبة بالفوز لإنهاء التصفيات في الصدارة كون هولندا تخوض اختبارا سهلا امام ضيفتها إستونيا.

بعد عشر دقائق أولى من جس النبض والمحاولات الخجولة، حاول مدافع بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش منح ألمانيا الأفضلية من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس البيلاروسي ألكسندر غوتور أخرجها إلى ركنية (11). وحذا لوكاس كلوستمان حذو زميله في الدفاع وسدد كرة قوية من على مشارف المنطقة علت العارضة (12).

وجرب غينتر حظه من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بالمدافع وتغير مسارها، ابعدها غوتور بنجاح (15).

ومع مرور الوقت فرض الألمان سيطرتهم على منطقة وسط الملعب، لكنهم واجهوا دفاعا صلبا سد المنافذ أمام الهجمات، وكانت الفرصة الأولى لسيرج غنابري في الدقيقة 25، بعدما نجح في التخلص التخلص من الرقابة ليتوغل من الجهة اليمنى ويسدد بيمناه في الشباك الخارجية.

وأبى غنابري أن ينهي الشوط الأول بتعادل سلبي، فبعدما استلم الكرة على الجهة اليمنى مررها عرضية أمام المرمى تابعها غينتر بكعب قدمه اليمنى داخل داخل المرمى (41).

وعزز الألمان النتيجة سريعا في الشوط الثاني بتسديدة من مشارف المنطقة لغوريتسكا اثر استغل تمريرة عرضية من كروس (49).

وأضاف كروس نفسه الهدف الثالث بعد سلسلة من الكرات المتبادلة مع غينتر، سدد على اثرها كرة قوية اكتفى الحارس بمشاهدتها تدخل مرماه (55).

وحرم الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير بيلاروسيا من تقليص الفارق بعدما صد ركلة جزاء في الدقيقة 75 سددها ايغور ستاسيفيتش جراء خطأ ارتكبه روبين كوخ داخل المنطقة على بافيل نيخاجكيش (75).

وأضاف كروس هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده بعد عرضية من يوليان براندت من الجهة اليسرى إلى غوندوغان حولها إلى الأول الذي سددها أرضية في الزاوية اليمنى (83).

ملخص مباراة ألمانيا وبيلاروسيا :

- هولندا تعاني وتبلغ النهائيات -

وفي المباراة الثانية، وعانى الضيوف أمام خصم صعب المراس ضغط منذ البداية في سعيه لتحقيق الفوز والابقاء على اماله في التأهل حتى الجولة الأخيرة.

ولعب الفريقان بحذر مفرط، دون القيام بمبادرات هجومية صريحة نحو المرمى المقابل، ما حصر اللعب في منتصف الملعب في أغلب الأوقات.

ولاحت الفرصة الأولى لإيرلندا الشمالية في الدقيقة الرابعة، بعد خطأ من حارس فالنسيا ياسبر سيليسن لكن جوش ماغينيس أضاع الفرصة.

وعاد ماغنينيس ليهدر فرصة التقدم على هولندا، بعدما وجد نفسه في مواجهة مع أفضل لاعب في أوروبا فيرجيل فان دايك فسدد بعيداً المرمى (5).

وأهدر كوينسي برومس فرصة افتتاح التسجيل بعدما أصابت تسديدته العارضة (10).

وحصلت ايرلندا الشمالية على ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع جويل فيلتمان، غير ان ستيفن ديفيس سددها فوق العارضة (32).

ولم يختلف الشوط الثاني كثيراً، إذ حافظ المنتخبان حذرهما واكتفيا بالهجمات المرتدة التي لم تثمر.

وكانت أبرز فرصة في لهولندا عندما مرر لاعب وسط برشلونة الإسباني فرانكي دي يونغ كرة من فوق المدافعين لفيلتمان فحولها إلى ريان بابل سددها الأخير بقوة لكن الحارس بيلي بيكوك-فاريل تصدى لها (56).

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ملخص مباراة ايرلندا الشمالية وهولندا:

كرواتيا تقلب الطاولة على سلوفاكيا

بلغت كرواتيا وصيفة بطلة العالم نهائيات كأس أوروبا 2020 بعدما قلبت الطاولة على ضيفتها سلوفاكيا محولة تخلفها أمامها إلى فوز 3-1 السبت في رييكا في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وفاجأت سلوفاكيا أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 32 سجله روبرت بوزينيك، لكن كرواتيا ردت بقوة في الشوط الثاني وسجلت ثلاثية تناوب على تسجيلها نيكولا فلاسيتش (56) وبرونو بيتكوفيتش (60) وإيفان بيريسيتش (74).

وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 إثر طرد لاعب الوسط روبرت ماك لتلقيه الانذار الثاني.

وأنهت كرواتيا التي كانت بحاجة إلى التعادل فقط للحاق بركب المتأهلين، التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 17 نقطة بفارق خمس نقاط أمام مطاردتها المباشرة المجر التي ارتاحت في هذه الجولة، فيما تجمد رصيد سلوفاكيا عند 10 نقاط في المركز الرابع.

وفي المجموعة ذاتها، عززت ويلز حظوظها في بلوغ النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها أذربيجان 2-صفر السبت في باكو.

وحسمت ويلز نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفي مهاجم يوفيل تاون الإنكليزي كيفر مور (10) ومهاجم بورنموث الإنكليزي هاري ويلسون (34).

وشهدت المباراة مشاركة نجم ريال مدريد الإسباني غاريث بايل أساسيا، علما بأنه غاب عن الملاعب منذ المباراة بين منتخب بلاده وكرواتيا (1-1) في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب معاناته من إصابة على مستوى ربلة الساق.

وعاد رجال المدرب راين غيغز إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مخيبين وحققوا الفوز الثالث في التصفيات وصعدوا إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المجر الثانية.

وتستضيف ويلز المجر في كارديف في قمة حاسمة في الجولة العاشرة الأخيرة الثلاثاء المقبل.

ملخص مباراة كرواتيا وسلوفاكيا:

ملخص مباراة ويلز وأذربيجان:

النمسا تحجز بطاقتها

حجز المنتخب النمسوي بطاقته إلى النهائيات بفوزه على ضيفه جمهورية شمال مقدونيا 2-1 السبت على ملعب "إرنيست هابل" في فيينا في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وتدين النمسا بفوزها إلى مدافعيها في الدوري الألماني حيث افتتح نجم بايرن ميونيخ دافيد ألابا الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة عندما تلقى كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وراوغ الحارس وتابعها داخل المرمى، وأضاف لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ ستيفان لاينر الثاني في الدقيقة 48.

وسجل فلاتكو ستويانوفسكي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة الأخيرة.

وكانت النمسا بحاجة إلى التعادل فقط لاقتناص البطاقة الثانية في المجموعة بعدما ضمنت بولندا البطاقة الأولى في الجولة الماضية.

وهو الفوز الثالث على التوالي للنمسا والسادس في التصفيات فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام بولندا التي ضمنت إنهاء التصفيات في الصدارة بعد فوزها على مضيفتها إسرائيل بهدفين لغريغور كريتشوفياك (4) وكريستوف بيونتيك (54).

وتتفوق بولندا على النمسا في المواجهتين المباشرة حيث تغلبت عليها 1-صفر في فيينا في الجولة الأولى، وتعادلت معها سلبيا في السادسة.

وفي المجموعة ذاتها، استغلت سلوفينيا خسارة جمهورية شمال مقدونيا وإسرائيل للانفراد بالمركز الثالث بفوزها على ضيفتها لاتفيا بهدف وحيد سجله مدافع الضيوف إيغورس تاراسوفس بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 53.

ورفعت سلوفينيا رصيدها إلى 14 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام جمهورية شمال مقدونيا وإسرائيل.

ملخص مباراة النمسا وجمهورية شمال مقدونيا: