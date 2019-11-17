شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه المقاصة والزمالك مع سموحة في دوري 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها، لقاء الأهلي مع مصر المقاصة، ومباراة الزمالك وسموحة.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز حرس الحدود على الزمالك بثلاثية نظيفة، وكذلك فوز المقاولون العرب على طنطا بنفس النتيجة، فيما تعادل الأهلي مع الاسماعيلي بنتيجة 2/2، ليعزز الأهلي صدارته للدوري برصيد 27 نقطة.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

المصري x أسوان

وادي دجلة x الاسماعيلي

الأهلي x مصر المقاصة

إف سي مصر x المقاولون العرب

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طنطا x بيراميدز

الانتاج الحربي x طلائع الجيش

الجونة x إنبي

الاتحاد السكندري x حرس الحدود

الزمالك x سموحة