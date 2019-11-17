اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 16 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 16 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تدريبات الفريق الأبيض ضمن فترة التوقف الجارية بجانب جلسة إدارة النادى مع الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق
مران الزمالك.. غياب مصطفى فتحى.. عودة إسلام جابر.. وتأهيل حازم إمام
حصل حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، على راحة من تدريبات الفريق الجماعية، اليوم، حيث اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم للتغلب على حالة الإرهاق التي يعاني منها قبل المواجهة الودية التى يرتبطها بها الأبيض مع حرس الحدود، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الإثنين، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الزمالك لمواجهة إنبى، المقرر لها يوم 25 من شهر فبراير الجارى، فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز فيما شارك إسلام جابر صانع ألعاب الزمالك في التدريبات الجماعية دون التأثر بالإصابة التي كان يعاني منها بآلام في اليد بعد تعرضه لجزع في مفصل اليد وأدى إسلام جابر التدريبات بدون الرباط الضاغط الذي كان يرتديه بعد انتهاء آلام اليد.
الزمالك يحصل على موافقة بخوض مبارياته على ستاد القاهرة ويفصله "خطوة"
كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك عن حصول النادى الأبيض على موافقة من هيئة ستاد القاهرة لخوض مباريات الفريق الأبيض المختلفة على الاستاد الدولى عقب نهاية منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المُقامة حاليًا فى مصر، تابع المصدر ذاته إن إدارة الزمالك قامت بعد ذلك بمخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن الحصول على موافقة الجهات الأمنية بشأن الأمر وإن اتحاد الكرة قام بإرسال خطاب للأمن وأرسل للزمالك خطابًا بتلك المسألة.
الشيشينى مشرفًا على قطاع ناشئين بالزمالك.. وعلى خليل مديرًا للمدرسة
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين لسامي الشيشينى نجم النادى السابق بديلا لطارق يحيى الذى تولى المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش.
كما استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على إسناد مهمة مدير مدرسة الكرة لعلى خليل بديلا لعبد الحميد بسيونى الذى رحل عن قطاع الناشئين بالنادى الأبيض لمعاونة طارق يحيى فى مهمته وكان الثنائى طارق يحيى وعبد الحميد بسيونى قد حصلا على موافقة النادى الأبيض لتولى المهمة الفنية لطلائع الجيش ورحب مجلس إدارة الزمالك متمنيا لهما التوفيق فى تجربتهما بطلائع الجيش.
كاسونجو يظهر فى ميت عقبة للاجتماع بإدارة الكرة فى الزمالك
تواجد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك فى مقر النادى الأبيض، اليوم السبت، وذلك لعقد اجتماع مع إدارة الكرة بالنادى الأبيض، لحسم موقفه خلال الفترة القادمة وجاء اجتماع الكونغولى كاسونجو مع أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادى وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى فى حضور بلال نظير وكيل أعمال اللاعب.
وفسخ كاسونجو عقده مع الوداد المغربى لعدم قيده وعدم حصوله على مستحقاته ليعود إلى القلعة البيضاء وتشير جميع الأنباء الواردة من داخل الزمالك عن قيده فى شهر يناير المقبل ضمن قائمة الفريق لتعزيز خط الهجوم.
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