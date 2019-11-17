شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوى: النجوم المتواجدة فى الأهلى حرمتنى من المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الغاني جون أنطوي مهاجم فريق بيراميدز الحالي عن أسباب فشله ورحيله عن النادي الأهلي، حيث قال إنه قدم كل ما لديه على المستوى الفني ولكن بالرغم من كل ذلك لم يقتنع به المدربين المتواجدين وقتها.

أضاف أنطوي خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " ، أنه في أوقات كثيرة استطاع أن يقدم مستوى جيد للغاية ويحرز الأهداف، إلا أن كل هذه لم يشفع له، خاصة أنه كان هناك العديد من النجوم في مركز المهاجم وقتها أيضاَ.

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أما عن عودته للأهلي إذا تلقى عرضاً رسميا في المستقبل، قال إنه لا يستطيع أن يجيب حالياً، خاصة أنه لاعب كرة قدم وكل ما يهمه هو تقديم مستوى جيد دائماً ولا يهتم بالعروض إلا وقتها فقط.

جدير بالذكر أن جون أنطوي كان لاعباً في صفوف الأهلي إلا أنه رحل نظراً لعدم المشاركة بشكل أساسي، ليخوض بعدها العديد من التجارب أبرزها كان في المقاصة قبل أن يستقر به المطاف في بيراميدز حالياً.