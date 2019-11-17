شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوى: النجوم المتواجدة فى الأهلى حرمتنى من المشاركة والان مع تفاصيل الخبر
أضاف أنطوي خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " ، أنه في أوقات كثيرة استطاع أن يقدم مستوى جيد للغاية ويحرز الأهداف، إلا أن كل هذه لم يشفع له، خاصة أنه كان هناك العديد من النجوم في مركز المهاجم وقتها أيضاَ.
جدير بالذكر أن جون أنطوي كان لاعباً في صفوف الأهلي إلا أنه رحل نظراً لعدم المشاركة بشكل أساسي، ليخوض بعدها العديد من التجارب أبرزها كان في المقاصة قبل أن يستقر به المطاف في بيراميدز حالياً.
كانت هذه تفاصيل خبر جون أنطوى: النجوم المتواجدة فى الأهلى حرمتنى من المشاركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.