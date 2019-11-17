شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يحذر المنتخب الأولمبي من الاندفاع الهجومي أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد الثعلب الصغير بروح لاعبي المنتخب الأولمبي وأكد أن حماس اللاعبين وروحهم القتالية هي سر تعلق الجماهير بهذا المنتخب وتواجدهم بالمدرجات.
وشدد حازم على أن مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي قادر إذا حافظ على مستواه الحالي أن يحل أزمة الهجوم بالكرة المصرية خلال عشر سنوات مقبلة.
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