شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يحذر المنتخب الأولمبي من الاندفاع الهجومي أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حازم امام نجم منتخب مصر والزمالك السابق تحذيرا للمنتخب الأولمبي من الاندفاع الهجومي تجاه مرمى جنوب أفريقيا طوال الوقت خلال مباراة الثلاثاء المقبل في نصف نهائي أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.

وقال حازم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "منتخب جنوب افريقيا يجيد اللعب على الهجمات المرتدة ويمتلك سرعات كبيرة في الخط الأمامي لذلك يجب التوازن بين الدفاع والهجوم أثناء مواجهته".

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وأشاد الثعلب الصغير بروح لاعبي المنتخب الأولمبي وأكد أن حماس اللاعبين وروحهم القتالية هي سر تعلق الجماهير بهذا المنتخب وتواجدهم بالمدرجات.

وشدد حازم على أن مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي قادر إذا حافظ على مستواه الحالي أن يحل أزمة الهجوم بالكرة المصرية خلال عشر سنوات مقبلة.