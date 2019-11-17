شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: كنت أحلم بالتتويج بكأس العالم للأندية.. وجوزية أفضل المدربين تحفيزيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عماد النحاس لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق ومدرب المقاولون العرب السابق حزنة الشديد بسبب عدم تحقيقة لقب بطولة كأس العالم للأندية موسم 2005 وذلك بعد الثقة العالية التى منحها الجمهور الأحمر للاعبين خلال تلك الفترة. وأوضح عماد النحاس خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن البرتغالى مانويل جوزية من أفضل المدربين تحفيزا للاعبين خلال المباريات الكبيرة وساهم بشكل كبير فى حصد البطولات. وأشار عماد النحاس إلى أن الخليفة له داخل القلعة الحمراء هو اللاعب رامى ربيعة بسبب الامكانيات التى يمتلكها من قوة وسرعة وأتمنى ظهورة بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عماد النحاس: كنت أحلم بالتتويج بكأس العالم للأندية.. وجوزية أفضل المدربين تحفيزيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.