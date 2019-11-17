شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر
ونستعرض في السطور الاتية مواعيد مباريات البطولة..
نصف النهائي.. 19 نوفمبر
كوت ديفوار * غانا (الساعة 5 مساء على استاد السلام).
منتخب مصر * جنوب افريقيا (الساعة 8 مساء على استاد القاهرة).
الثالث والرابع .. 22 نوفمبر الرابعة والنصف عصرا.
ويتأهل أول 3 منتخبات فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما، إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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