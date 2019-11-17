شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: ساهت فى انتقال محمد بركات وشريف عبد الفضيل إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد النحاس لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق ومدرب فريق المقاولون العرب الحالى، أنه ساهم فى تفاوض مسئولى القلعة الحمراء مع الثنائى محمد بركات وشريف عبد الفضيل للانتقال الى الفريق الأحمر خلال تلك المرحلة.

وأوضح عماد النحاس خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى، أنه تم التواصل مع محمد بركات أثناء الاحتراف مع العربى القطرى والاتصال بينه وبين عدلى القيعى مسئول التعاقدات النادى الأهلى، وهذا الأمر ظهر خلال التفاوض مع شريف عبد الفضيل معرفة الأمور الخاصة بالفريق الأحمر.

وأشار عماد النحاس أنه محظوظ فى التواجد مع الجيل الذهبى للنادى الأهلى وحصد العديد من البطولات وأسعاد الجماهير الحمراء .