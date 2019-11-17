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عماد النحاس يكشف رسالة الخطيب قبل الانضمام للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد النحاس لاعب فريق الاهلى ومنتخب مصر السابق و مدرب فريق المقاولون العرب الحالى أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء حاول ضمه خلال موسم 2004 ولكن لم يكتب لذلك النجاح حينها.

وأضاف عماد النحاس خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى أنه قبل التوجه الى و الأحتراف فى نادى النصر السعودى تم التحدث مع محمود الخطيب و جاء قائلا لى " لو هترتاح فى الخليج كمل لو عايز ترجع باب الاهلى مفتوح لك " وجاء الرد " أن شاء الله لو رجعت هكون متواجد معاكم " .

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وأشار عماد النحاس إلى أن الهجوم من قبل جماهير الاسماعيلى سبب الرحيل عن قلعة الدروايش و التفاوض مع الاهلى جاء عن طريق ماهر همام نجم الاهلى السابق ولجنة الكرة فى ذلك التوقيت داخل القلعة الحمراء .

 

 

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