الديك الفرنسي فينسنت يخطف لقب كأس العالم لسلاح السيف ..محمد عامر السادس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتمكن الديك الفرنسي فينسنت من التغلب على الازورى الايطالى فى المباراة النهائية بفارق نقطة واحدة 15 /14 فى مواجهة مثيرة وقوية للغاية . وحصل على الميدالية البرونزية كل من اللاعب الكورى كيم جوانج هوان والتونسي فارس فرجانى . وكان لاعبنا محمد عامر قد استطاع التأهل إلى دور الثمانية لكنه انهزم امام الكورى كيم جوانج هوان لتضيع فرصته فى تحقيق ميدالية بمنافسات الفردى ويحل فى المركز السادس مكرر من بين 194 لاعبا فيما جاء زياد السيسي فى الترتيب 32 . Advertisements عقب انتهاء المباراة النهائية اقيمت مراسم توزيع الجوائز وقام رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى وبرفقته ممثل الاتحاد الدولى للسلاح بتطويق اعناق الاوائل الاربعة بالميداليات. ويسدل الستار على البطولة غدا الاحد باقامة منافسات الفرق ويمثل المنتخب المصرى كل من محمد عامر وزياد السيسي ومهاب سامر ومدحت معتز.

كأس العالم لفردى سلاح السيف (2)



كأس العالم لفردى سلاح السيف (3)



كأس العالم لفردى سلاح السيف (4)



كأس العالم لفردى سلاح السيف (1)

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