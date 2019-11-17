شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد افتتاح البطولة كل من نظام دول رئيس الاتحاد الدولي للأثقال والدكتور أحمد عوين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي لرياضات المكفوفين والدكتور عمر الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ودكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية ورامى عبد الحميد أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية ورؤساء الأندية المشاركة في الاتحاد الرياضي للمكفوفين يشارك في البطولة ٨٨ لاعبا يمثلون ١٠ دول هم اليابان ،اوكرانيا ،الهند ،تركيا ،روسيا ،التشيك ،جورجيا ،فنزاويلا و ليبيا بالاضافة الي مصر الدولة المنظمة.

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