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فوز الأهلى و تعادل الزمالك فى سابع جولات دورى سيدات اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار يوم السبت ، لقاءات قوية فى إطار الجولة السابعة والختامية بالدور الأول من  دورى سيدات كرة اليد  العمومى للموسم المحلى 2019 /2020 .

 

شهدت هذه الجولة  فوز كلا من ، الأهلى على سبورتنح 21/19  و الطيران على  تشامبيون الرحاب 36 /23  والجزيرة على السنطة 47 /8   , فيما تعادل الزهور مع   هليوليدو 26 /26  على صعيد المجموعة الأولى .

 

بينما  شهدت  المجموعة الثانية  فوز كلا من ، الشمس على  سموحة 32/31   و 6 أكتوبر على المنصورة  25 /8 و أصحاب الجياد  على مدينة نصر 22/17 , فيما تعادل الزمالك مع المعادى  22/22.

 

فيما تشهد اولى جولات الدور الثانى المقبلة لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع الشمس و المنصورة مع سموحة و المعادى مع مدينة نصر وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر وتشامبيون الرحاب مع الأهلى والسنطة مع سبورتنج و الطيران مع هليوليدو و الزهور مع الجزيرة

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