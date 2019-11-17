شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و تعادل الزمالك فى سابع جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار يوم السبت ، لقاءات قوية فى إطار الجولة السابعة والختامية بالدور الأول من دورى سيدات كرة اليد العمومى للموسم المحلى 2019 /2020 .

شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على سبورتنح 21/19 و الطيران على تشامبيون الرحاب 36 /23 والجزيرة على السنطة 47 /8 , فيما تعادل الزهور مع هليوليدو 26 /26 على صعيد المجموعة الأولى .

بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ، الشمس على سموحة 32/31 و 6 أكتوبر على المنصورة 25 /8 و أصحاب الجياد على مدينة نصر 22/17 , فيما تعادل الزمالك مع المعادى 22/22.

فيما تشهد اولى جولات الدور الثانى المقبلة لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع الشمس و المنصورة مع سموحة و المعادى مع مدينة نصر وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر وتشامبيون الرحاب مع الأهلى والسنطة مع سبورتنج و الطيران مع هليوليدو و الزهور مع الجزيرة