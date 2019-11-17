تصريحات السبت| رسالة من محمد إيهاب.. وتهديدات بالقتل لكونتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 16 أكتوبر 2019.

مدرب جنوب أفريقيا الأولمبي: أتينا لمصر للتتويج باللقب والتأهل لطوكيو

أكد ديفيد موتواني المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أنه فريقه أتى لمصر من أجل التتويج ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، مشيرا إلى أنه كان لديه ثقة في عبور دور المجموعات.

مدرب جزر القُمر: سنواجه مصر بنشوة الإنتصار

صرح أمير عبدو المدير الفني لمنتخب جرز القُمر، أنه سيعتمد على الحالة الذهنية للاعبيه والنشوة التي يعيشونها، من أجل تجاوز مصر في تصفيات أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون 2021.

مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي حقيقة التفاوض حول شراء عقد رمضان صبحي

نفى مصدر مسؤول بالنادي الأهلي ما تردد بشأن دخول النادي في مفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزي بشأن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي.

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محمد إيهاب: لن ألعب لدولة غير مصر مهما حدث

قطع محمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، أي أحاديث عن قبوله لجنسية أي دولة أخرى غير مصر بعد أزمة الإيقاف الدولي لمنتخب مصر.

تقارير: كونتي يتلقى تهديدات بالقتل

ذكرت تقارير صحفية إيطالية عن تلقي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، تهديدات بالقتل عبر طردٍ وصل له في منزله بإيطاليا.

مدرب البرازيل يكشف كواليس مشادته مع ميسي في السوبر كلاسيكو

كشف تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، كواليس المشادة التي حدثت مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب منتخب التانجو، في مباراة السوبر كلاسيكو التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة.

ماني: محظوظ باللعب بجوار صلاح وفيرمينو

أكد السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على سعادته باللعب بجوار الثنائي المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو.