النشرة الرياضية..الزمالك يحدد موعد سفره للكونغو..والأهلي يطير لتونس لمواجهة النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 16 نوفمبر.

تصفيات أمم أفريقيا.. كوت ديفوار تُسقط النيجر

استهل منتخب كوت ديفوار حملته في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا بالفوز على ضيفه منتخب النيجر 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشر، والتي شهدت أيضا فوز مدغشقر على إثيوبيا بهدف نظيف.

"صلاح ضمن 6 لاعبين".. ليفربول تحت التهديد قبل مباراة بالاس

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول أصبح مهددًا بدخول مباراة كريستال بالاس بدون ستة لاعبين في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن المرحلة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

بدلا من طارق يحيي..الزمالك يسند الإشراف على قطاع الناشئين للشيشيني

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أعلن نادي الزمالك، تولي سامي الشيشيني، لاعب الزمالك السابق، مهمة الإشراف على قطاع الناشئين في القلعة البيضاء.

الزمالك يحدد موعد سفره للكونغو لملاقاة مازيمبي.. وميتشو يتواصل مع مصطفى محمد

حدد نادي الزمالك الموعد النهائي لسفر بعثة الفريق للكونغو من أجل مواجهة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يطير لتونس لمواجهة النجم الساحلي

يطير الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجاري؛ استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

مران الأهلي..عودة الناشئين للقطاع.. وجلسة تأهيل لديانج في "الجيم"

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.