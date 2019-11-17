حازم إمام: قفشة لم يسد فراغ السعيد بالمنتخب ومحمد صلاح بلا بديل



أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن محمد مجدي قفشة لم ينجح في سد الفراغ الذي تسبب فيه عبد الله السعيد خلال مواجهة كينيا بالجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

وقال إمام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " قفشة يحتاج مزيد من الوقت حتى يحصل على الخبرات الدولية المناسبة فضلا عن أن المنتخب يفتقد وجود بديل لمحمد صلاح نجم

وقال الثعلب الصغير: " حجة توقف الدوري فترة طويلة وتأثيره بالسلب على أداء منتخب مصر أمام كينيا أمر غير مقبول نظرا لأن المنتخب الأولمبي يعيش نفس الظروف وظهر بشكل رائع خلال أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما ونجح في التأهل للدور قبل النهائي بعد حصد العلامة الكاملة بدور المجموعات بالفوز على مالي وغانا والكاميرون.

كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " قفشة يحتاج مزيد من الوقت حتى يحصل على الخبرات الدولية المناسبة فضلا عن أن المنتخب يفتقد وجود بديل لمحمد صلاح نجم ليفربول ".وقال الثعلب الصغير: " حجة توقف الدوري فترة طويلة وتأثيره بالسلب على أداء منتخب مصر أمام كينيا أمر غير مقبول نظرا لأن المنتخب الأولمبي يعيش نفس الظروف وظهر بشكل رائع خلال أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما ونجح في التأهل للدور قبل النهائي بعد حصد العلامة الكاملة بدور المجموعات بالفوز على مالي وغانا والكاميرون.

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