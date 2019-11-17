نتائج الجولة الثامنة بدوري مرتبط الممتاز لكرة اليد

اختتمت منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري المرتبط الممتاز لكرة اليد للموسم الحالي 2019 -2020. وجاءت نتائج الجولة الثامنة على النحو التالي فوز النصر على مدينه نصر بنتيجه 27/30، فوز كفر الشيخ على دلفى بنتيجه 22/33، فوز القناه على الشرق بنتيجه 19/29، فوز الشمس على بنها بنتيجه 21/38، فوز مصر للبترول على التصنيع بنتيجه 32/34، فوز االداخليه على الشرطه بنتيجه 37/39، فوز بترول اسيوط على م ش ديرمواس بنتيجه 21/30، فوز اسيوط الرياضى على م ش ناصر اسيوط بنتيجه 14/44، فوز طما على اسوان بنتيجه 21/22، فوز المنيا على ملوى بنتيجه 34/36، فوز هليوليدو على الاسماعيلى بنتيجه 27/28، فوز الوطنى منوف على الشيخ زايد بنتيجه 31/33، فوز الترسانه على الجيزه بنتيجه 24/32. على الشرق بنتيجه 19/29، فوز الشمس على بنها بنتيجه 21/38، فوز مصر للبترول على التصنيع بنتيجه 32/34، فوز االداخليه على الشرطه بنتيجه 37/39، فوز بترول اسيوط على م ش ديرمواس بنتيجه 21/30، فوز اسيوط الرياضى على م ش ناصر اسيوط بنتيجه 14/44، فوز طما على اسوان بنتيجه 21/22، فوز المنيا على ملوى بنتيجه 34/36، فوز هليوليدو على الاسماعيلى بنتيجه 27/28، فوز الوطنى منوف على الشيخ زايد بنتيجه 31/33، فوز الترسانه على الجيزه بنتيجه 24/32.

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