نتائج الجولة السابعة لمسابقة دوري عمومي سيدات كرة اليد

اختتمت منافسات الجولة السابعة من دوري عمومي سيدات لكرة اليد، وشهدت مواجهات قوية في إطار الجولة الختامية بالدوري الأول من الموسم الحالي 2019 -2020.

فوز الأهلى على سبورتنج بنتيجه 19/21 فوز الطيران مع تشامبيون الرحاب بنتيجه 23/36 فوز

الجزيره على السنطه بنتيجه 8/47 تعادل الزهور مع هليوليدو بنتيجه 26/26 فوز الشمس على سموحه بنتيجه 31/32 تعادل المعادى أمام الزمالك بنتيجه 22/22 فوز اصحاب الجياد على مدينه نصر بنتيجه 17/22 فوز اكتوبر على المنصوره 8/25.

جدير بالذكر أن مواجهات الدور الثاني ستشهد اللقاءات التالية، الزمالك مع الشمس و المنصورة مع سموحة و المعادى مع مدينة نصر وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر وتشامبيون الرحاب مع الأهلى والسنطة مع سبورتنج و الطيران مع هليوليدو و الزهور مع الجزيرة .



