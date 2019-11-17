تصفيات يورو 2020.. هولندا تتعادل مع إيرلندا الشمالية وتفقد صدارة مجموعتها

تعادل منتخب هولندا مع نظيره إيرلندا الشمالية سلبيًا بدون أهداف في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مرحلة المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى يورو 2020.

يذكر أن منتخب ألمانيا تأهل رسميًا برفقة هولندا إلى كأس أمم أوروبا يورو 2020.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أوروبا برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه هولندا الذي يمتلك 16 نقطة ويحتل وصافة المجموعة، فيما يحل منتخب إيرلندا ثالثًا برصيد 13 نقطة، في حين تحتل

روسيا البيضاء المركز الرابع بالترتيب برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب أستونيا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

جدير بالذكر أن منتخب هولندا تعادل مع نظيره إيرلندا الشمالية بدون أهداف في المباراة التي انتهت منذ قليل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب ألمانيا نظيره إيرلندا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل على أن تواجه هولندا نظيرتها أستونيا بنفس الموعد.