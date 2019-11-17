تصفيات يورو 2020.. ألمانيا تضرب روسيا البيضاء برباعية نظيفة

اكتسح منتخب ألمانيا نظيره روسيا البيضاء برباعية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب بوروسيا بارك، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مرحلة المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى يورو 2020.

سجل رباعية المانشافت كل من جينيتير وجورتسكا في الدقيقتين 41، 49، ثم أضاف توني كروس هدفين في الدقيقتين 55،

83.

يذكر أن منتخب ألمانيا تأهل رسميًا برفقة هولندا إلى كأس أمم أوروبا يورو 2020.

Advertisements

بهذه النتيجة يتصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أوروبا برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه هولندا الذي يمتلك 16 نقطة ويحتل وصافة

المجموعة، فيما يحل منتخب إيرلندا ثالثًا برصيد 13 نقطة، في حين تحتل روسيا البيضاء المركز الرابع بالترتيب برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب أستونيا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

جدير بالذكر أن منتخب هولندا تعادل مع نظيره إيرلندا الشمالية بدون أهداف في المباراة التي انتهت منذ قليل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب ألمانيا نظيره إيرلندا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل على أن تواجه هولندا نظيرتها أستونيا بنفس الموعد.