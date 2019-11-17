المنتخب الأوليمبي يبدأ استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا بمعنويات مرتفعة

أدى المنتخب الأوليمبي مرانه الأول استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا الثلاثاء بمعنويات مرتفعة، بعد التأهل للمربع الذهبي وتحقيق العلامة الكاملة.

واشتمل المران علي ثلاث فقرات، بدأت بالإحماء ثم جمل تكتيكية ثم تقسيمة وركلات الجزاء تحت أشراف الكابتن شوقي غريب المدير الفني وكان الجهاز الفني الذي يضم معتمد جمال المدرب العام ومحمد شوقي ووائل رياض المدربين وأسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمي

والدكتور كمال عبدالواحد أخصائي الأحمال قد عقدوا محاضرة للاعبين تركزت حول طريقة لعب المنافس والمفاتيح التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب حسب مركزه.

وفي الوقت نفسه يقوم الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب والدكتور صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي والدكتور محمد صلاح أخصائي التأهيل بالعمل المتواصل

من أجل تجهيز اللاعبين قبل مباراة الثلاثاء.

وعلي الجانب الآخر قام الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب ومعاونيه أيمن سليمان ومحمد عشري وعيد سليمان بالاطمئنان علي كافة الترتيبات الإدارية.

وكان الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قد عقد اجتماعًا بالجهاز المعاون كاملًا عقب التأهل وحدد مهام كل فريق سواء فني أو طبي وإداري ووجه لهم الشكر علي مجهودهم خلال الفترة الماضية متمنيًّا أن يحالف التوفيق الجميع من أجل تحقيق الهدف وهو الوصول للأوليمبياد ثم الفوز بالبطولة.