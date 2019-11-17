انتهاء فعاليات مسابقات زوجي شباب تنس الطاولة

حرص معتز عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة علي حضور فعاليات مسابقات زوجي شباب 21 سنة وناشئين 15 سنة التي انتهت اليوم السبت.

وحضر عاشور تسليم الجوائز برفقة محمد نور عضو الاتحاد و عمرو عمارة رئيس منطقة الإسماعيلية ورئيس لجنه المسابقات الأستاذ هشام أبو حشيش . وجاءت نتائج مسابقات زوجي شباب تنس الطاولة كالتالي نتائج زوجى ١٥ سنة

المركز الأول بالميدالية الذهبية

محمد سامح / عمرو محفوظ ( نادى الزمالك )

المركز الثانى بالميدالية الفضية

مروان جمال /مؤمن محمود ( نادى الأهلى )

المركز الثالث بالميدالية البرونزية

أحمد بطيشة / ياسين وائل. ( نادى الأهلى )

المركز الرابع والميدالية البرونزية

بدر مصطفى / على الصرفى ( نادى الزمالك )

زوجى شباب ٢١ سنة

المركز الأول بالميدالية الذهبية

عمار عطية/ بيجاد خالد. ( نادى ألعاب دمنهور )

المركز الثانى بالميدالية الفضية

أحمد البرهامى / مروان عبدالوهاب ( نادى الأهلى )

المركز الثالث بالميدالية البرونزية

عبدالرحمن طارق / عمرو جمال ( نادى سبورتينج )

المركز الرابع والميدالية البرونزية

جواد كريم / زياد وليد. (نادى الأهلى).

الأهلى )المركز الرابع والميدالية البرونزيةبدر مصطفى / على الصرفى ( نادى الزمالك )المركز الأول بالميدالية الذهبيةعمار عطية/ بيجاد خالد. ( نادى ألعاب دمنهور )المركز الثانى بالميدالية الفضيةأحمد البرهامى / مروان عبدالوهاب ( نادى الأهلى )المركز الثالث بالميدالية البرونزيةعبدالرحمن طارق / عمرو جمال ( نادى سبورتينج )المركز الرابع والميدالية البرونزيةجواد كريم / زياد وليد. (نادى الأهلى).

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