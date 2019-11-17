الشرقية يتعادل مع سرس الليان بدوري القسم الثالث

حسم التعادل الإيجابي مباراة نادي الشرقية وضيفه نادي سرس الليان، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على عصر اليوم على ستاد الزقازيق، ضمن مواجهات الجولة السادسة من المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث.

أحرز هدف الشرقية اللاعب حامد فيصل في الدقيقة 80 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الشرقية إلى 8

نقاط، بينما ارتفع رصيد سرس الليان إلى 12 نقطة.

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من جانبه، أكد الكابتن مصطفى فاروق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول تقديم استقالته من منصبه، مشيرًا إلى أن ما أثير عارٍ تمامًا من الصحة

ولا يمت للحقيقة بأى صلة.

وأضاف مزيكا أنه مستمر مع الفريق في مهمته كمدير فني للشرقية، موضحاً أنه لن يهرب من المسئولية وخاصة أن الفريق قدَّم مباراة متميزة اليوم أمام فريق سرس الليان متصدرًا المجموعة، ومشيراً أن إدارة النادي هي صاحبة القرار في استمرار الجهاز الفني من عدمه.

وأشار المدير الفني لنادي الشرقية إلى أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة وأهدوا أكثر من فرصة، لافتاً أنه لم يحالفهم الحظ في تحقيق الفوز.