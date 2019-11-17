جدول مباريات اليوم الأحد 17-11-2019

المباراة
موعد المباراة
المناسبة
هولندا – فرنسا
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينيتش.
كأس العالم تحت 17 عامًا – مباراة تحديد المركز الثالث
المكسيك – البرازيل
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 22:00 (بتوقيت جرينيتش)، يوم الاثنين 18-11-2019 الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، 1:00 بتوقيت السعودية.
كأس العالم تحت 17 عامًا – نهائي البطولة
صربيا – أوكرانيا
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش
تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 – المجموعة B
لوكسمبرج – البرتغال
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش
تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 – المجموعة B
كوسوفو – إنجلترا
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش
تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 – المجموعة A
ألبانيا – فرنسا
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش
تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 – المجموعة H
أندورا – تركيا
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش
تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 – المجموعة H
جنوب أفريقيا – السودان
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 – المجموعة C
إسواتيني – السنغال
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 – المجموعة I
جنوب السودان – بوركينا فاسو
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 – المجموعة B
رواندا – الكاميرون
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 – المجموعة F
ليسوثو – نيجيريا
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 – المجموعة L
الجابون – أنجولا
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 – المجموعة D
مولودية الجزائر – أهلي برج بوعريريج
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت جرينيتش
الدوري الجزائري للمحترفين – الجولة الـ 6
الترجي – حمام الأنف
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش
مباريات ودية لأندية تونس
الصفاقسي – نجم المتلوي
يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش
مباريات ودية لأندية تونس
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