جدول مباريات اليوم الأحد 17-11-2019

المباراة

موعد المباراة

المناسبة

هولندا – فرنسا

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينيتش.

كأس العالم تحت 17 عامًا – مباراة تحديد المركز الثالث

المكسيك – البرازيل

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 22:00 (بتوقيت جرينيتش)، يوم الاثنين 18-11-2019 الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، 1:00 بتوقيت السعودية.

كأس العالم تحت 17 عامًا – نهائي البطولة

صربيا – أوكرانيا

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش

تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 – المجموعة B

لوكسمبرج – البرتغال

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش

تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 – المجموعة B

كوسوفو – إنجلترا

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش

تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 – المجموعة A

ألبانيا – فرنسا

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش

تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 – المجموعة H

أندورا – تركيا

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش

تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 – المجموعة H

جنوب أفريقيا – السودان

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش

Advertisements

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 – المجموعة C

إسواتيني – السنغال

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 – المجموعة I

جنوب السودان – بوركينا فاسو

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 – المجموعة B

رواندا – الكاميرون

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 – المجموعة F

ليسوثو – نيجيريا

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 – المجموعة L

الجابون – أنجولا

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 – المجموعة D

مولودية الجزائر – أهلي برج بوعريريج

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت جرينيتش

الدوري الجزائري للمحترفين – الجولة الـ 6

الترجي – حمام الأنف

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش

مباريات ودية لأندية تونس

الصفاقسي – نجم المتلوي

يوم الأحد 17-11-2019، الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش

مباريات ودية لأندية تونس