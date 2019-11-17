أهداف مباراة ألمانيا وبيلاروسيا في تصفيات يورو 2020

فاز منتخب ألمانيا على ضيفه بيلاروسيا بنتيجة 4/صفر في إطار مباريات الجولة السابعة من تصفيات يورو 2020، في واحدة من أهم مباريات اليوم السبت 16-11-2019، حيث حسمت نتيجة هذه المباراة صراع المقدمة في المجموعة الثالثة أمام هولندا التي تعادلت من دون أهداف مع آيرلندا الشمالية في نفس التوقيت.

وتقدمت ألمانيا في المركز الأول برصيد 18 نقطة من 7 مباريات بفارق نقطتين عن هولندا الثانية، وبفارق 5 نقاط عن آيرلندا الشمالية الثالثة، بينما تتذيل كل من بيلاروسيا وإستونيا المجموعة برصيد 4 نقاط ونقطة واحدة – على الترتيب -.

ألمانيا تقدمت في النتيجة عن طريق جينتار في الدقيقة 41 بهدف صنعه نجم بايرن ميونخ سيرج جنابري.

وفي بداية الشوط الثاني سجلت ألمانيا هدفين متتاليين حملا توقيع جوريتزكا وتوني كروس في الدقيقتين 49 و55.

وقبل سبع دقائق من نهاية اللقاء الذي أقيم على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ، تمكن نجم وسط ريال مدريد توني كروس من تسجيل الهدف الرابع من صناعة لاعب مانشستر سيتي جوندوجان.

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وشهدت الدقيقة 75 إهدار لاعب بيلاروسيا “ستاسيفيتش” لركلة جزاء أحتسبت ضد كوخ.

وتصدى حارس بايرن ميونخ “مانويل نوير” لركلة الجزاء بردة فعل سريعة حين ارتمى على الزاوية اليمنى ليبعد الكرة بكف اليد.

أهداف ألمانيا وبيلاروسيا اليوم