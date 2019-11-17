بث مباشر | مشاهدة مباراة هولندا وآيرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2020

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تستضيف آيرلندا الشمالية نظيرتها هولندا في قمة مباريات اليوم السبت 16-11-2019، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 على ملعب ويندسور بارك في عاصمة آيرلندا الشمالية “بلفاست”. شاهد البث المباشر للمباراة لحظة بلحظة على موقع الخليج 365.
وتحتل هولندا المركز الأول برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن ألمانيا الثانية في المجموعة الثالثة C التي تضم كذلك بيلاروسيا وإستونيا.
وتسعى هولندا لمواصلة سلسلة انتصاراتها للجولة الخامسة على التوالي، حيث لم تخسر منذ يوم 24 مارس 2019، عندما هزمتها ألمانيا في ملعبها بنتيجة 3/2.
ويقود منتخب هولندا في هذه المباراة نجم دفاع ليفربول “فيرجيل فان دايك” ويجاوره في خط الدفاع لاعب يوفنتوس “ماتياس دي ليخت”.
وفي حراسة المرمى حارس فالنسيا ياسبر سيلسين، وفي طرفي الملعب فالتيمان ودالي بليند، وفي خط الوسط كل من دي يونج ودي رون وستيفن بيرغويس وفان دي بيك، وفي الهجوم ريان بابل وبروميس.
تحتاج هولندا نقطة يتيمة من هذه المباراة من أجل بلوغ نهائيات يورو 2020.
البث المباشر – لحظة بلحظة –
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- ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة آيرلندا الشمالية وهولندا في الجولة 9 من تصفيات يورو 2020.
- ???? سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.كوم.
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تشكيلة آيرلندا الشمالية ????????: حراسة المرمى: بياكوك فاريل – الدفاع: لويس وجوني إيفانز وكاثكارت وكوري إيفانز – الوسط: سافيلي وستيفن ديفيز ومكناير – الهجوم: وايتي وماجنيس ودالاس.
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تشكيلة هولندا ????????: حراسة المرمى: ياسبر سيلسين – الدفاع: فيلتمان ودي ليخت وفان دايك ودالي بليند– الوسط: فرينكي دي يونج ودي رون وبيرهويس – الهجوم: بروميس وفان دي بيك وريان بابل.
- 1″ ???? صافرة انطلاق المباراة من الحكم البولندي “مارسينياك”
- 11″ ???? بداية عنيفة وعصبية من الطرفين، وبطاقة صفراء للاعب وسط هولندي دي رون بعد ارتكاب خطأ ضد لاعب آيرلندا الشمالية.
- 31″ ???????? بطاقة صفراء جديدة للظهير الأيمن لهولندا “فالتيمان” بعد لمس للكرة باليد داخل صندوق العمليات ليتسبب في ركلة جزاء.
- 31″ ???? أووووو…الحكم يعتمد قرار احتساب ركلة جزاء لصالح آيرلندا الشمالية بسبب لمس للكرة باليد من الظهير الأيمن لهولندا فالتيمان أثناء محاولة تشتيت كرة عرضية من أمام مهاجم آيرلندا الشمالية داخل صندوق العمليات.
- 31″ ????????♂️ اعتراضات قوية من فان دايك على الحكم..لكنه مصمم على رأيه!
- 32″ ❌ بفففف…ستيفن ديفيز يهدر ركلة الجزاء بوضعها في المدرجات!!
- 36″ ???????? أول تغيير لهولندا.. رونالد كومان يستعين باللاعب بروبير بدلاً من دي رون.
- 41″ ⭕️ يبدو أن ستيفن ديفيز فقد أعصابه بعد إهدار ركلة الجزاء، ويتحصل على بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي.
- 45″ ???? انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي 0/0
- 45″ ☕️ استراحة قصيرة ونواصل معكم هذا البث لحظة بلحظة.
- 45″ إلى الاستراحة..
- 46″ ???? ضربة بداية الشوط الثاني من مباراة هولندا وآيرلندا الشمالية في بلفاست.
- 48″ في نفس هذا التوقيت، ألمانيا تتقدم 2-0 على بيلاروسيا لحساب نفس المجموعة، وبهذه النتيجة ستكون ألمانيا المتصدرة قبل هولندا.
- 60″ انتصاف الوقت الأصلي للقاء، ولا تزال هولندا تحاول الاستحواذ وتدوير الكرة لارهاق دفاع آيرلندا الشمالية.
- 61″ الآن لوك دي يونج يستعد ويحصل على تعليمات من المدير الفني للاستعداد للدخول
- 65″ ثاني تغييرات هولندا بنزول لوك دي يونج بدلاً من ستيفن بيرهويس.
- 68″ رأسية ضعيفة من فان دايك بعد تلقيه ركلة ركنية من دالي بليند لكنها تشتت، ليتم تمريرها داخل منطقة الجزاء من جديد وهذه المرة سددها دي ليخت برأسه ضعيفة في يد الحارس!
- 70″ كرة هولندية طويلة داخل منطقة الجزاء، يصطادها لوك دي يونج برأسه تمر جوار القائم الأيمن للحارس.
- 71″ ???????? التغيير الأول لمنتخب جمهورية آيرلندا بنزول سميث بدلاً من سافيلي.
- 77″ تصويبة طائشة من فرينكي دي يونج من حوالي 24 ياردة تذهب فوق العارضة.. خطورة ضعيفة للغاية من هجوم هولندا على مرمى آيرلندا الشمالية حتى الآن!
- 78″ غياب ممفيس ديباي أثر على مستوى هولندا اليوم
- 80″ ???????? جوردن تومسون يأخذ مكان لويس في تشكيلة آيرلندا
- 82″ ???????? ألمانيا تتقدم بالهدف الرابع على بيلا روسيا في نفس هذا التوقيت.
- 84″ بطاقة صفراء على مهاجم آيرلندا الشمالية دالاس.
- 85″ أوووووه! فان دايك يُبعد عرضية خطيرة من ماكنير داخل منطقة الجزاء، كادت تجد مهاجم ايرلندا الشمالية.
- 86″ آيرلندا الشمابية تعمل على قتل المباراة بتبادل الكرات بين الأقدام لإضاعة الوقت على هولندا أكثر وأكثر لتأجيل الحسم للمراحل الأخيرة
- 87″ تكتل دفاعي كبير من آيرلندا الشمالية في كل هجمة للطواحين الهولندية.. والمثير للدهشة عدم قدرة هولندا على ضرب مصيدة التسلل وسط كل هذا العدد من المدافعين!
- 89″ هولندا تعاني بأتم معنى الكلمة في غياب ممفيس ديباي، لا شكل ولا طعم للفريق!
- 90″ الدقيقة الأخيرة والكرة بحوزة آيرلندا..
- 90″ ???????? رونالد كومان يقوم بتأمين الدفاع!!!!!! يدفع بمدافع بورنموث “أكي” بدلاً من مهاجم جلطة سراي ريان بابل!
- 91″ ثلاث دقائق وقت بدل من ضائع..يبدو أنها في طريقها للتعادل 0/0
- 93″ انتهاء المباراة بالتعادل 0/0..
- 93″ يجب على رونالد كومان إيجاد حل لمسألة غياب ممفيس ديباي في الجولة القادمة عندما يستضيف إيستونيا.
- 93″ التعادل اليوم يضمن لهولندا التأهل إلى يورو 2020 دون الانتظار حتى نتائج الجولة الثامنة. حيث رفع الفريق رصيده لـ 16 نقطة بفارق 3 نقاط والأهداف عن آيرلندا الشمالية التي ضمنت التأهل إلى الملحق كأفضل ثالث.
- انتهاء البث .. إلى اللقاء في مباريات أخرى!
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