بث مباشر | مشاهدة مباراة هولندا وآيرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2020

تستضيف آيرلندا الشمالية نظيرتها هولندا في قمة مباريات اليوم السبت 16-11-2019، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 على ملعب ويندسور بارك في عاصمة آيرلندا الشمالية “بلفاست”. شاهد البث المباشر للمباراة لحظة بلحظة على موقع الخليج 365.

وتحتل هولندا المركز الأول برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن ألمانيا الثانية في المجموعة الثالثة C التي تضم كذلك بيلاروسيا وإستونيا.

وتسعى هولندا لمواصلة سلسلة انتصاراتها للجولة الخامسة على التوالي، حيث لم تخسر منذ يوم 24 مارس 2019، عندما هزمتها ألمانيا في ملعبها بنتيجة 3/2.

ويقود منتخب هولندا في هذه المباراة نجم دفاع ليفربول “فيرجيل فان دايك” ويجاوره في خط الدفاع لاعب يوفنتوس “ماتياس دي ليخت”.

وفي حراسة المرمى حارس فالنسيا ياسبر سيلسين، وفي طرفي الملعب فالتيمان ودالي بليند، وفي خط الوسط كل من دي يونج ودي رون وستيفن بيرغويس وفان دي بيك، وفي الهجوم ريان بابل وبروميس.

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تحتاج هولندا نقطة يتيمة من هذه المباراة من أجل بلوغ نهائيات يورو 2020.

البث المباشر – لحظة بلحظة –

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???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة آيرلندا الشمالية وهولندا في الجولة 9 من تصفيات يورو 2020.

???? سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.كوم.

تشكيلة آيرلندا الشمالية ????????: حراسة المرمى: بياكوك فاريل – الدفاع: لويس وجوني إيفانز وكاثكارت وكوري إيفانز – الوسط: سافيلي وستيفن ديفيز ومكناير – الهجوم: وايتي وماجنيس ودالاس.

تشكيلة هولندا ????????: حراسة المرمى: ياسبر سيلسين – الدفاع: فيلتمان ودي ليخت وفان دايك ودالي بليند– الوسط: فرينكي دي يونج ودي رون وبيرهويس – الهجوم: بروميس وفان دي بيك وريان بابل.

1″ ???? صافرة انطلاق المباراة من الحكم البولندي “ مارسينياك ”

مارسينياك 11″ ???? بداية عنيفة وعصبية من الطرفين، وبطاقة صفراء للاعب وسط هولندي دي رون بعد ارتكاب خطأ ضد لاعب آيرلندا الشمالية.

31″ ???????? بطاقة صفراء جديدة للظهير الأيمن لهولندا “فالتيمان” بعد لمس للكرة باليد داخل صندوق العمليات ليتسبب في ركلة جزاء.

31″ ???? أووووو…الحكم يعتمد قرار احتساب ركلة جزاء لصالح آيرلندا الشمالية بسبب لمس للكرة باليد من الظهير الأيمن لهولندا فالتيمان أثناء محاولة تشتيت كرة عرضية من أمام مهاجم آيرلندا الشمالية داخل صندوق العمليات.

31″ ????????‍♂️ اعتراضات قوية من فان دايك على الحكم..لكنه مصمم على رأيه!

32″ ❌ بفففف…ستيفن ديفيز يهدر ركلة الجزاء بوضعها في المدرجات!!