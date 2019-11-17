كرواتيا تعبر سلوفاكيا وتتأهل إلى نهائيات يورو 2020

تأهل المنتخب الكرواتي إلى نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020" اليوم السبت عقب فوزه على سلوفاكيا 3-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.



وفاجأت سلوفاكيا أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 32 سجله روبرت بوزينيك، لكن كرواتيا ردت بقوة في الشوط الثاني وسجلت ثلاثية تناوب على تسجيلها نيكولا فلاسيتش (56) وبرونو بيتكوفيتش (60) وإيفان بيريسيتش (74).



وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 إثر طرد لاعب الوسط روبرت ماك لتلقيه الانذار الثاني.



وأنهت كرواتيا التي كانت بحاجة إلى التعادل فقط للحاق بركب المتأهلين، التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 17 نقطة بفارق خمس نقاط أمام مطاردتها المباشرة المجر التي ارتاحت في هذه الجولة، فيما تجمد رصيد سلوفاكيا عند 10 نقاط في المركز الرابع.





المصدر: بي إن سبورت

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