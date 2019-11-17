رياضة | أرقام مثيرة من مواجهات لوكسمبورج والبرتغال قبل مواجهة تصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مثيرة من مواجهات لوكسمبورج والبرتغال قبل مواجهة تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ستاد "خوسيه بارثيل" مباراة لوكسمبورج ضد البرتغال، اليوم الأحد الموافق 17 / 11 / 2019، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالمجموعة الثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

ويتطلع منتخب البرتغال لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل حسم تأهله رسميًا لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، ليرافق المنتخب الأوكراني والذي حجز بطاقة الصعود الأولي عن هذه المجموعة، بينما يسعي منتخب لوكسمبورج لتحقيق المفاجأة بتعطيل قطار "برازيل أوروبا" ومنح هدية ثمينة لمنتخب صربيا صاحب المركز الثالث.

ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات أمم أوروبا 2021:

1- أوكرانيا .. 19 نقطة

2- البرتغال.. 14 نقطة

3- صربيا.. 13 نقطة.

4- لوكسمبورج.. 4 نقاط

5- ليتوانيا.. 1 نقطة

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تاريخ مواجهات لوكسمبورج ضد البرتغال:

يتسلح المنتخب البرتغالي بتفوقه التاريخي على منتخب لوكسمبورج قبل مباراة المنتخبين اليوم الأحد ضمن تصفيات أمم أوروبا، حيث سبق وتقابل المنتخبين في 13 مباراة سابقة، كانت الغلبة لمنتخب البرتغال في 12 مباراة، بينما خسر مباراة وحيدة، ولم تنتهي أي مباراة بينهما بالتعادل.

أول مباراة جمعت المنتخبين كانت في 19 مارس عام 1961 ضمن تصفيات كأس العالم، وانتهت بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 6 – 0، أما آخر مباراة جمعت بينهما كانت في 11 أكتوبر لعام 2019 في التصفيات الحالية المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، وانتهت بفوز البرتغال 3-0.

وسجل لاعبو المنتخب البرتغالي 44 هدفًا خلال المواجهات السابقة أمام منتخب لوكسمبورج في مختلف البطولات، بينما استقبلت شباك "برازيل أوروبا" 5 أهداف فقط.

رونالدو يُطارد رقم تاريخي ولقب "الهداف" أمام لوكسمبورج:

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي 10 أهداف خلال تصفيات أمم أوروبا 2020، ويفصله هدف وحيد عن صدارة قائمة هدافي التصفيات والتي يحتلها حاليًا الإنجليزي هاري كين وإيران زاهافي لاعب الكيان الصهيوني وسجل كل منهما 11 هدفًا.

كما يتطلع كريستيانو رونالدو صاحب الـ 98 هدفًا دوليًا مواصلة مطاردة الرقم القياسي التاريخي للهداف الإيراني "علي دائي"، أفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم برصيد 109 هدف، ويسعي نجم اليوفي لتسجيل المزيد من الأهداف في شباك لوكسمبورج من أجل الاقتراب من تحطيم رقم أسطورة الكرة الإيرانية.

موعد مباراة لوكسمبورج ضد البرتغال في تصفيات أمم أوروبا:

تنطلق أحداث مباراة البرتغال ولوكسمبورج في الجولة العاشرة من تصفيات أمم أوروبا 2020، اليوم الأحد الموافق 17 / 11 / 2019، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والساعة الثانية بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستكون المباراة مذاعة عبر قناة Bein sports hd1 بتعليق "جواد بدة"، كما يمكنكم متابعة بث مباشر للمباراة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي.