رياضة | تصفيات أمم أوروبا.. ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية مباراة كرواتيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات أمم أوروبا.. ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية مباراة كرواتيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مباريات المجموعة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا 2020 عن متأهل جديد وهو المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم 2018، بعد أن سحق المنتخب السلوفاكي بثلاثية مقابل هدف ليتأهل رفاق لوكا مودريتش رسمياً للنهائيات، وأطاح بالسلوفاك خارج سباق التأهل.

بينما حقق منتخب ويلز المطلوب وفاز على أذربيجان لتنتعش آماله كثيراً في التأهل، مستغلاً سقوط منتخب سلوفاكيا في أرض الكروات، ليضرب موعداً حاسماً مع المنتخب المجري في ختام التصفيات.

أذربيجان – ويلز

أنعش رفاق جاريث بيل آمالهم في التأهل، بعد الفوز على أذربيجان في الجولة السابعة في المواجهة التي شهدها ملعب "باكسيل أرينا" في العاصمة الآذرية باكو.

سجل هدفي ويلز كيرفير موور في الدقيقة 10 و هاري ويلسون في الدقيقة 34، لتنتعش آمال ويلز في التأهل مستغلين سقوط سلوفاكيا أمام كرواتيا، وتككون مباراة المجر وويلز في الجولة القادمة حاسمة في صعود المنتخبين رفقة كرواتيا.

كرواتيا – سلوفاكيا

قلب منتخب كرواتيا تأخره بهدف "روبيرت بوزينيك" في الدقيقة 32، لفوز بثلاثية نيكولا فلازيتش في الدقيقة 56 و برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 60 وإيفان بيرسيتش في الدقيقة 74، ليتأهل وصيف كأس العالم للنهائيات رسمياً.

ترتيب المجموعة الخامسة.

Advertisements

1- كرواتيا 17 نقطة من 8 مباريات (تأهلت رسمياً)

2- المجر 12 نقطة من 7 مباريات

3- ويلز 11 نقطة من 7 مباريات

4- سلوفاكيا 10 نقاط من 7 مباريات

5- أذربيجان نقطة واحدة من 7 مباريات

مباريات الجولة الثامنة والأخيرة

ويلز – المجر (كارديف سيتي ستاديوم) 19 نوفمبر

سلوفاكيا – أذربيجان (ملعب أنتونا مالاتينسكيو) 19 نوفمبر.