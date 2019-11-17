رياضة | موعد مباراة البرتغال ضد لوكسمبورج اليوم الأحد 17-11-2019 بتصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة البرتغال ضد لوكسمبورج اليوم الأحد 17-11-2019 بتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب لوكسمبورج مع منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو اليوم الأحد 17 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد لوكسمبورج :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين منتخب البرتغال ومنتخب لوكسمبورج عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

موعد مباراة البرتغال ضد لوكسمبورج :-

Advertisements

وسوف تقام المباراة بين منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو ومنتخب لوكسمبورج في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وكان منتخب البرتغال قد نجح في سحق منتخب ليتوانيا منذ أيام قليلة بنتيجة 6-0 في مباراة قد أحرز خلالها كريستيانو رونالدو هاتريك بشباك المنتخب الليتواني.

ترتيب مجموعة البرتغال في تصفيات اليورو :-

حيث يحتل منتخب البرتغال في المركز الثاني بتلك المجموعة برصيد 14 نقطة، وذلك خلف منتخب اوكرانيا الذي يحتل صدارة تلك المجموعة برصيد 19 نقطة، بينما يحل منتخب صربيا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط فقط، ويحل منتخب ليتوانيا في مؤخرة تلك المجموعة برصيد نقطة واحدة.