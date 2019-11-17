رياضة | نتائج مباريات تصفيات أمم إفريقيا اليوم السبت 16/11/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات تصفيات أمم إفريقيا اليوم السبت 16/11/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت اليوم السبت 19 نوفمبر رسميا منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.



مباريات اليوم من تصفيات كأس أمم إفريقيا ولعبت اليوم أخر مباراتين من منافسات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

نتائج مباريات اليوم من تصفيات أمم إفريقيا ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" نتايج مباريات اليوم من تصفيات أمم إفريقيا كالآتي: مدغشقر × إثيوبيا وانتهت هذه المباراة بفوز منتخب مدغشقر على نظيره منتخب إثيوبيا بهدف مقابل لا شئ. كوت ديفوار × النيجر Advertisements بينما انتهت هذه المباراة بفوز منتخب كوت ديفوار على نظيره منتخب النيجر بهدف مقابل لا شئ أيضا.

نتائج مباريات الأمس من تصفيات كأس أمم إفريقيا



المغرب × موريتانيا

انتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين. تونس × ليبيا

فيما انتهت هذه المباراة بفوز تونس بأربعة أهداف مقابل هدف. زيمباوبوي × بوتساوانا

كما انتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين. تنزانيا × غينيا الإستوائية

فيما استطاع منتخب تنزانيا أن يفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف.

موعد إنطلاق منافسات الجولة القادمة من تصفيات أمم إفريقيا



وتنتطلق غدا الأحد 17 نوفمبر منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.