رياضة | كروس يسجل هدف رائع من مهارة فردية أمام بيلاروسيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كروس يسجل هدف رائع من مهارة فردية أمام بيلاروسيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز نجم نادي ريال مدري الإسباني تونى كروس، هدف لمنتخب ألمانيا، اليوم خلال مواجهته مع نظيره بيلا روسيا.

وسجل كروس الهدف الثالث فى مرمى ضيفه منتخب بيلاروسيا، فى اللقاء الذى جمع بين المنتخبين، على ملعب "بروسيا بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عن المجموعة الثالثة، فى تصفيات يورو 2020.

وسجل هدف كروس فى الدقيقة 55 من زمن المباراة، من تسديدة قوية سكنت على يسار حارس بيلاروسيا، لتصبح النتيجة تقدم منتخب ألمانيا 3 – 0،