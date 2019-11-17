رياضة | كوت ديفوار يفوز على النيجر بهدف دون رد في تصيفات أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوت ديفوار يفوز على النيجر بهدف دون رد في تصيفات أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب ساحل العاج فوز صعب على منتخب النيجر بنتيجة هدف دون رد حملته في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا بالفوز في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشر، والتي شهدت أيضا فوز مدغشقر على إثيوبيا بهدف نظيف.

وسجل فرانك كيسي لاعب كوت ديفوار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وحصد المنتخب الإيفواري أول ثلاث نقاط له في التصفيات ليتصدر المجموعة الأولى برفة منتخب مدغشقر، وظل منتخب النيجر بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي وقت سابق من اليوم فاز منتخب مدغشقر لكرة القدم على ضيفه الإثيوبي 1 / صفر .

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ويدين منتخب مدغشقر بالفضل في هذا الفوز للاعبه ريان رافيلوسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

وحصد منتخب مدغشقر على أول ثلاث له في التصفيات ليعتلي صدارة المجموعة، برفقة المنتخب الإيفواري، فيما ظل منتخب إثيوبيا بلا نقاط في قاع الترتيب.

وكان منتخب مدغشقر خرج من دور الثمانية في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر العام الجاري بعد خسارته أمام المنتخب التونسي صفر / 3.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون في 2021.