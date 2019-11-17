رياضة | 6 مشاهد تلخص الأيام الأخيرة في حياة علاء علي نجم الزمالك السابق (فيديو جراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مشاهد تلخص الأيام الأخيرة في حياة علاء علي نجم الزمالك السابق (فيديو جراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت جماهير الكرة المصرية، نبأ وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق، بالدموع والحسرة، حزنا على رحيل واحد من مدرسة الموهوبين للكرة في مصر.

ولقب علاء علي برحال الكرة المصرية لكثرة تنقله بين الأندية في الدوري، الزمالك وطلائع الجيش وبتروجت ووادي دجلة، والمصري وسموحة وتليفونات بني سويف.

وعبر "فيديو جراف" يرصد الخليج 365 الرياضي أبرز المشاهد في أيام علاء علي الأخيرة قبل وفاته.