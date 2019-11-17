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شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي ينهي مواجهه هولندا وأيرلندا في تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين منتخبي هولندا وأيرلندا الشمالية، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020، بالتعادل السلبي بدون أهداف.
في الدقيقة 31 من الشوط الأول، ركلة جزاء لصالح منتخب أيرلندا الشمالية بعد لمسة يد على فيلت مان الظهير الأيمن لهولندا، سددها ستيفنز من نقطة الجزاء بعيدة عن المرمى ليهدر الهدف الأول لصالح منتخب أيرلندا الشمالية.
حيث سدد منتخب هولندا في الشوط الأول 7 تسديدات منهم واحدة على مرمى أيرلندا الشمالية، فيما سدد لاعبو أيرلندا الشمالية 5 تسديدات، فيما وصل الاستحواذ 68 % لصالح هولندا مقابل 32% لصالح أيرلندا الشمالية.
وفي الشوط الثاني، كانت هناك محاولات على استحياء من كلا المنتخبين لتسجيل الهدف الأول.
حاول كلا المنتخبين من الوصول إلى المرمى، وسط هجمات خطيرة من المنتخب الهولندي، ولكن دون حدوى لينتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وبهذه النتيجة يحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل منتخب إيرلندا الشمالية المركز الثالث برصيد 13 نقطة.
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