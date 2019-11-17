الامارات | كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تنطلق في المغرب اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تنطلق في المغرب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف المملكة المغربية، اليوم، بمضمار الدار البيضاء «انفا» الرملي، المحطة الـ11 ضمن النسخة الـ26 من سلسلة سباقات كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي تقام في «عام التسامح»، بعد جولتها الافتتاحية التي أقيمت في مصر، وانتقالها بعد ذلك إلى محطات في أوروبا وأميركا.

وتقام الكأس بهدف تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم، وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية، والحفاظ على مسيرته الأصيلة، تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة، برئاسة مطر سهيل اليبهوني، ومستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام السباقات، فيصل الرحماني، بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الملكية للفرس في المغرب.

ويشهد السباق، الذي سيقام لمسافة 2100 متر، مشاركة 10 من أفضل الخيول العربية الأصيلة في المغرب وأوروبا المخصص للخيول من أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة «ليستد»، بمجموع جوائز 100 ألف يورو.

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ويتقدم المرشح للتتويج بلقب السباق بطل النسخة الماضية المهر «عون لياس»، لإدارة سباقات الخيل، العائدة إلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويأتي المهر الواعد «كنج مونلو» لسموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ضمن قائمة المرشحين.

من جانبه، أكد مطر اليبهوني أن مسار تنظيم السباقات بكل المحطات المعتمدة، يجسد حجم الخطط والأهداف الموضوعة للحدث المهم، ويؤكد على متانة العلاقات الدولية وسمعة ومكانة الإمارات المرموقة عالمياً.

وأضاف في تصريحات صحافية: «المشاركة الكبيرة تؤكد على مكانة الحدث وقيمته التاريخية، وريادته بين سباقات الخيول العالمية».

مجموع جوائز السباق يبلغ 100 ألف يورو.