الامارات | «غولف موانئ دبي» تفتح أبوابها اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «غولف موانئ دبي» تفتح أبوابها اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتح بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف أبوابها رسمياً اليوم، لاستقبال اللاعبين والجماهير والإعلاميين والزوار من مختلف دول العالم، الذين سيتوافدون إلى الحدث الأكبر دولياً الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، من 21 إلى 24 الجاري، على ملاعب عقارات جميرا للغولف.

وتنطلق فعاليات اليوم بجولة «ما وراء الكواليس» لممثلي وسائل الإعلام من داخل الدولة وخارجها للاطلاع على الترتيبات والجوانب التنظيمية للبطولة، التي يشارك فيها أفضل 50 لاعباً حققوا نتائج هذا الموسم في الجولة الأوروبية للغولف.

وبدأ عدد من اللاعبين بالوصول إلى دبي ممن حجزوا بطاقات التأهل، فيما ستكتمل بقية القائمة في ختام بطولة نيدبانك، المقامة حالياً في جنوب إفريقيا. يذكر أن بطولة دبي تعتبر الأكبر من حيث الجوائز الإجمالية التي تصل إلى 13 مليون دولار أميركي.