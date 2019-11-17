الامارات | العين يلحق الخسارة الأولى بالظفرة ويتأهل إلى ربع نهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يلحق الخسارة الأولى بالظفرة ويتأهل إلى ربع نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم فريق العين، أمس، صدارة كأس الخليج العربي عن المجموعة الأولى، بعد الفوز على الظفرة في عقر دار الأخير، بهدفين دون مقابل، ليرفع العين رصيده إلى 10 نقاط ويصعد إلى ربع النهائي، ويتقدم في الصدارة على شباب الأهلي بفارق الأهداف، بعد أن اشتركا في النقاط.

في المقابل، تلقى الظفرة أول خسارة في البطولة، وظل عند رصيده السابق سبع نقاط، لكنه لايزال محافظاً على فرصته في التأهل، حيث يوجد في المركز الثالث. في المقابل، وفي مباراة أخرى، أنعش الوصل حظوظه بالفوز على بني ياس 2-0 على استاد زعبيل.

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وتقدم العين بهدف السبق في الدقيقة 32 عن طريق البرازيلي كايو، بهدف من خارج منطقة الجزاء، إذ سدد كرة قوية في المرمى، لينهي الشوط الأول لمصلحة الزعيم.

وفي الشوط الثاني، ورغم سيطرة الظفرة على منطقة وسط الملعب، نجح البديل رادوفانوفيتش في مراوغة أكثر من لاعب، قبل أن يضيف الهدف الثاني.

وفي اللقاء الآخر، رفع الوصل رصيده في المجموعة الثانية إلى 6 نقاط، مقابل 5 نقاط للسماوي، وحافظ على فرصته في التأهل بانتظار نتائج المباريات المقبلة. يذكر أن المباراة كانت تسير في طريق التعادل قبل أن ينقذ نجم الوصل، البرازيلي فابيو ليما الموقف بتسجيله هدفي الفوز في الدقيقتين 67 و72.