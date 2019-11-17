الامارات | المنصوري: تدرّبت عامين للفوز بذهبية العالم لـ «الفيزيك»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري: تدرّبت عامين للفوز بذهبية العالم لـ «الفيزيك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت النسخة الأخيرة من بطولة العالم لبناء الاجسام والفيزيك والكلاسيك، التي اختتمت الأحد الماضي، في مجمع زايد الرياضي، برعاية سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، التي حصل خلالها المنتخب على المركز الثاني عن موهبة إماراتية يتوقع لها خبراء اللعبة مستقبلاً واعداً، بعد فوز اللاعب عبدالله ربيعة المنصوري، بالميدالية الذهبية بمنافسات الفيزيك، ليصبح أول بطل إماراتي وعربي يتمكن من الفوز بالميدالية الذهبية على مستوى العالم.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بسعادة كبيرة، كوني أسهمت في عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات على منصات التتويج، ولزيادة غلة الميداليات التي مهدت لأن يفوز المنتخب الوطني بالمرتبة الثانية على مستوى العالم، وهو ما زاد من قيمة الإنجاز، واتطلع إلى الحفاظ على هذا المستوى وهذا الانجاز، وأن يتم تعزيزه في بقية البطولات الكبرى».

وأضاف أن «مدربه المواطن جاسم آل علي، وضع له خطة عمل تدريبية احترافية أسهمت في إحرازه الذهبية الغالية»، وتابع: «رفعت شعار الفوز بالميدالية الذهبية منذ سنتين، واجتهدت بالتدريبات اليومية والنظم الغذائية، والتزمت بتوجيهات المدربين طوال تلك الفترة، وهي بالتأكيد ليست نتيجة الاستعداد لشهر أو شهرين، بل ترجمة لتدريبات قاسية جداً أوصلتني إلى منصات التتويج، تخللها الفوز ببطولات دولية، أبرزها الفوز بالمركز الأول في بطولة دبا الفجيرة الدولية، والمركز الأول في بطولة الإمارات، والمركز الأول في بطولة أبوظبي الدولية، ونيل بطاقة الاحتراف، وبطولة دبي (مسل شو)، وبطاقة الاحتراف الثانية، وجميعها في عام 2018». وأكد أنه أول لاعب إماراتي ينال بطاقة الاحتراف في «الفيزيك»، قبل دخول منافسات المونديال والفوز بذهبية العالم.