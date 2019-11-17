الامارات | سعيد الخياري بطلاً لكأس المرموم للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الخياري بطلاً لكأس المرموم للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس سعيد حمود الخياري، بلقب سباق كأس المرموم للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 256 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات والأندية داخل الدولة.

وحسم الخياري السباق على صهوة الجواد «فازيلي» المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، بينما جاء في المركز الثاني الفارس عبدالله العامري، على صهوة الجواد «لونغرن» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الإيرلندية إيمي لويس، على صهوة الجواد «توم جونز» المملوك إلى «إسطبلات إف 3».

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وتصدّر الفارس سالم ملهوف الكتبي، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «مغير» المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1:24:54 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد سالم المهيري، على صهوة الجواد «أسمار» المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1:25:03 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس سعيد الخياري، على صهوة الجواد «فازيلي» المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1:25:08 ساعة، وجاءت في المركز الرابع الفارسة الإسبانية غارديا غونزاليس، على صهوة الجواد «بانديدي» المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، مسجلة زمناً قدره 1:25:18 ساعة، وحلّ خامساً الفارس العُماني سعيد البلوشي، على صهوة الجواد «موناليزا» المملوك إلى «إسطبلات الأجيال 2»، مسجلاً زمناً قدره 1:25:19 ساعة.

أما المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً شهدت تغييرات كبيرة في الصدارة، بتقدم الفارس سيف المزروعي، من المركز السادس إلى الأول على صهوة الجواد «بيرزان» المملوك إلى «إسطبلات إم أر إم»، مسجلاً زمناً قدره 1:15:35 ساعة، كما قفز الفارس منصور خميس، من المركز الـ12 إلى الوصافة على صهوة «أباندومز» المملوك إلى «إسطبلات دباوي»، مسجلاً زمناً قدره 1:15:26 ساعة، وجاء الفارس سيف بالجافلة، في المركز الثالث متقدماً من المركز التاسع على صهوة الجواد «ألاندار» المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1:15:39 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الأولى الفارس سالم ملهوف الكتبي، إلى المركز الرابع، مسجلاً زمناً قدره 1:16:20 ساعة، وتراجع من المركز الثالث إلى الخامس الفارس سعيد الخياري، مسجلاً زمناً قدره 1:16:17 ساعة. وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً بتقدم الفارس منصور خميس، من المركز الثاني إلى الصدارة، مسجلاً زمناً قدره 1:03:14 ساعة، كما صعد الفارس سعيد الخياري، من المركز الخامس إلى الوصافة، مسجلاً زمناً قدره 1:03:05 ساعة، كما جاء الفارس حميد مطر المزروعي، في المركز الثالث متقدماً من المركز الثامن على صهوة الجواد «سامسون» المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1:03:53 ساعة، وجاءت في المركز الرابع الفارسة الإيرلندية إيمي لويس، متقدمة من المركز التاسع على صهوة الجواد «توم جونز» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلة زمناً قدره 1:04:05 ساعة، وجاء في المركز الخامس الفارس أحمد سالم السبوسي، على صهوة الجواد «أفينير» المملوك إلى «إسطبلات إم أر إم»، مسجلاً زمناً قدره 1:04:51 ساعة.

أقيم السباق لمسافة 119 كيلومتراً في مدينة دبي الدولية للقدرة.