الامارات | خالد بن محمد بن زايد يفتتح بطولة العالم للجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد بن زايد يفتتح بطولة العالم للجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح، أمس، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بطولة العالم للجوجيتسو، التي تقام تحت رعاية سموّه في صالة «مبادلة آرينا» بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 24 الجاري، بمشاركة نحو 1500 رياضي من 69 دولة من مختلف قارات العالم.

وترسّخ البطولة مكانة أبوظبي عاصمة للجوجيتسو العالمي، باعتبارها تنظم أكبر البطولات، وتتبنى أفضل برامج لنشر وتطوير اللعبة في العالم، وتستضيف مقري الاتحادين الآسيوي والدولي، فضلاً عن تبنيها جهود الاعتماد الدولي للعبة في المنظمات القارية والعالمية. وحضر سموّه حفل الافتتاح وجانباً من المنافسات، وسط حضور جماهيري كبير، وقام بتكريم عدد من الأبطال الفائزين.

ونجح أبطال وبطلات منتخب الإمارات للناشئين تحت 18 سنة، والشباب تحت 21 عاماً في إنهاء اليوم الأول في صدارة الترتيب العام، برصيد 34 ميدالية ملوّنة، تتضمن تسع ذهبيات، و10 فضيات، إضافة إلى 15 ميدالية برونزية.

وحلّت روسيا في المركز الثاني برصيد تسع ميداليات ملوّنة تتضمن أربع ذهبيات، وفضيتين وثلاث برونزيات، وبولندا في المركز الثالث برصيد أربع ميداليات عبارة عن ثلاث ذهبيات، وميدالية برونزية واحدة، وكازاخستان في المركز الرابع برصيد سبع ميداليات ملوّنة عبارة عن ذهبية واحدة، وثلاث فضيات، إضافة إلى ثلاث برونزيات، فيما جاءت تايلاند في المركز الخامس برصيد ثلاث ميداليات ملوّنة عبارة عن ذهبية واحدة وفضيتين.

وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني للإمارات، تلاه كلمة من اليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي، التي أكد فيها أن الإمارات تقدم القدوة والمثل دائماً في التميز والإبداع والنجاح، عندما تنظم أي حدث رياضي، كما أنها سبّاقة في إطلاق المبادرات الإنسانية والخيرية، مشيراً إلى أنه مع حلول يوم التسامح العالمي (صادف أمس)، فإن الإمارات حكومة وشعباً تحتفل من بداية العام بالتسامح.

من ناحيته، قال رئيس اللجنة المنظمة، محمد الظاهري، كلمة اتحاد الجوجيتسو، وثمّن دور القيادة الرشيدة في دعم الرياضة في الإمارات، وقال: «بالأمس القريب احتفلنا مع قيادتنا الرشيدة بـ(طموح زايد وهو يعانق الفضاء)، وطوال هذا العام كان التسامح هو العنوان والشعار والممارسة بكل مؤسسات الدولة، من خلال مبادرة قيادتنا الرشيدة، باعتبار هذا العام عاماً للتسامح. وفي أجواء استعدادات (دانة الدنيا دبي) لاستضافة أكبر معرض عالمي (إكسبو 2020)، تأتي هذه البطولة العالمية لتجمع كل محبي الجوجيتسو من مختلف القارات تحت مظلتها، أملاً في تحويل أحلام الأبطال بصعود منصّات التتويج إلى واقع ملموس».

وحضر حفل الافتتاح أيضاً رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، عبدالمنعم الهاشمي، وأعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، عبدالمحسن الدوسري، وعدد كبير من القيادات الرياضية.

وتضمن أوبريت الافتتاح ثلاث لوحات مبهرة، كتب كلماتها وأشرف عليه، الشاعر عارف عمر، وتغنى به المطرب عيضة المنهالي. وشاركت في رسم اللوحات الجميلة 60 طفلة إماراتية، كانت اللوحة الأولى تحت عنوان «طموح زايد»، فيما كانت الثانية تحت عنوان «التسامح»، والثالثة تحت عنوان «أبوظبي عاصمة العالم». وبعد انتهاء الأوبريت بدأ طابور العرض للدول المشاركة في البطولة، ثم أقيمت نهائيات بعض الفئات، حيث قام سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وبرفقته عبدالمنعم الهاشمي، وبانايوتوس ثيودوروبوليس، بتكريم أصحاب المراكز الأولى في تلك الفئات، التي نال معظمها أبطال إماراتيون.

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استمرار منافسات السيدات في «الناشئات والشابات»

تشهد البطولة، اليوم، استمرار إقامة منافسات السيدات في فئة الناشئات والشابات، وذلك بنظام الدوري، تليها منافسات الاستعراض للرجال والسيدات. في المقابل، تقام غداً منافسات فئة «البارا جوجيتسو»، فيما يشهد اليوم نفسه منتدى الرياضيين.

ويشتمل البرنامج كذلك بالنسبة ليوم غدٍ على منافسات فئة «النظام القتالي» للسيدات والرجال، ترافقها منافسات الاستعراض للرجال والسيدات «دوا»، ثم منافسات الفرق ومراسم توزيع الميداليات.

وفي يوم 20 تقام منافسات النظام القتالي للرجال والسيدات، والاستعراضي للرجال، ثم فئة الأساتذة في اليوم التالي. أما في 22 الجاري، فتقام منافسات البالغين للرجال، التي تستمر حتى اليوم التالي، في حين يشهد اليوم الختامي إقامة منافسات الأساتذة.

قائمة أبطال الإمارات المتوّجين في اليوم الأول

جاءت ذهبيات الإمارات عن طريق بلقيس عبدالكريم (تحت 40 كلغ)، وميرة الراشدي (تحت 44 كلغ)، وحامد الهنائي (تحت 81 كلغ)، وخالد بن شملان (تحت 46 كلغ)، وعمر السويدي (تحت 50 كلغ)، وسلطان الحوسني (تحت 66 كلغ)، وهزاع البلوشي (تحت 73 كلغ)، وسالم الظاهري (تحت 81 كلغ)، ووديمة اليافعي (تحت 45 كلغ).

وجاءت الميداليات الفضية عن طريق شما الحوسني وهزاع فرحان وسالم زايد ومايد الشحي وأحمد الزعابي ومهدي العولقي ومحمد المنصوري وسيف المنصوري وبشاير المطروشي وخولة الحاج. في حين توّج بالبرونزيات: هيا الجهوري وحمدة الشكيلي وعهود الكعبي وشما الكلباني وشمسة الأميري وشمسة الكتبي وريم العبيدلي وعبدالرحمن حيدره وخالد الشحي وشوق الظنحاني ومايثا شريم ومهرة الهنائي وشما الحوسني ومها الهنائي وأسما الصبيحي.

أبطال الإمارات من الجنسين بدأوا البطولة بقوة، وأحرزوا 9 ذهبيات، و10 فضيات، و15 برونزية.