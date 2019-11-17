الامارات | 34 ميدالية للاعبي الإمارات في «دولية الشارقة للكاراتيه»

شكرا لقرائتكم خبر عن 34 ميدالية للاعبي الإمارات في «دولية الشارقة للكاراتيه» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفوق لاعبو الإمارات في افتتاح اليوم الأول من بطولة الشارقة الدولية المفتوحة للكاراتيه، التي ينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، حيث أحرزوا 34 ميدالية، منها خمس ذهبيات و14 فضية و15 برونزية.

وجاء ثانياً في ترتيب الميداليات لاعبو مصر، بمجموع 13 ميدالية (أربع ذهبيات وثلاث فضيات وست برونزيات)، وحل ثالثاً لاعبو جورجيا بأربع ميداليات ذهبية، ثم فلسطين بذهبيتين وفضية وبرونزية، وأوزبكستان بذهبيتين وبرونزيتين، فالهند بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، والكويت بذهبية وبرونزيتين، ثم إيران بذهبية واحدة.

وعلى مستوى الأندية، احتل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول برصيد 124 نقطة، يليه نادي الشارقة الرياضي برصيد 46 نقطة، ثم شباب الأهلي ثالثاً برصيد 40 نقطة.