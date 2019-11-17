الامارات | 4جلسات و11 متحدثاً في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4جلسات و11 متحدثاً في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأمانة العامة لـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن برنامج جلسات «مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي»، الذي ينطلق غداً، تحت شعار «التسامح والسلام في الرياضة»، ويقام في فندق هيلتون الحبتور- سيتي، ويتضمن أربع جلسات، تضم 11 متحدثاً من أجيال مختلفة وتجارب إبداعية متنوعة، يتحدثون جميعاً في موضوعات تنسجم مع محور المؤتمر، ودور الجائزة في تطوير القطاع الرياضي في الإمارات والوطن العربي والعالم.

وتنطلق الجلسة الأولى الساعة 9:30 صباحاً، فيما تختتم الجلسة الأخيرة الساعة الثانية بعد الظهر، ويدير الإعلامي مشعل القحطاني، مدير البرامج في قناة دبي الرياضية، الجلسة الأولى، تحت عنوان «الرياضة لغة التسامح»، ويتحدث فيها بطل الجودو المصري محمد رشوان، الذي يمثل نموذجاً عالمياً في التنافس الشريف واللعب النظيف، حيث نال احترام العالم بعد إحرازه الميدالية الفضية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، عندما فضّل عدم مهاجمة منافسه في النهائي الأولمبي، بطل العالم الياباني، الذي أصيب في قدمه. وتتحدث فيها أيضاً الإيطالية دانييلا باس، التي تتولى إدارة شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 2011.

وتدير الجلسة الثانية الإعلامية ريّا رمّال من تلفزيون دبي، وتحمل عنوان «دبلوماسية الرياضة»، وتتحدث فيها كيرستي كوفنتري، وزيرة الشباب والرياضة في زيمبابوي، وتشغل عضوية اللجنة الأولمبية الدولية كممثلة للرياضيين، وكذلك عضوية هيئة اللجنة الأولمبية الإفريقية، وعضوية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وإحدى أهم الرموز الرياضية العالمية، وهي تعتبر أفضل سباحة إفريقية ورمز القارة، كونها واحدة من أفضل السباحات في التاريخ توجت مسيرتها بسبع ميداليات أولمبية، كما بلغ رصيدها في بطولات العالم 13 ميدالية، وهي تكرس وقتها دوماً لتطوير مجتمعها والرياضة في زيمبابوي والعالم.

وستكون الجلسة الثالثة مخصصة للأبطال الشباب، وسيديرها الإعلامي حسن حبيب، نائب مدير قنوات دبي الرياضية، ويتحدث فيها عدد من الرياضيين العرب الشباب، وهم: بطل التايكواندو الأولمبي أحمد بوغوش من الأردن، وبطلة المبارزة الأولمبية إيناس بوبكري من تونس، ونجوم أولمبياد الشباب، بطل الكاراتيه محمد عايض العسيري من السعودية، وبطل الخماسي الحديث أحمد الجندي من مصر، وبطلة التايكواندو فاطمة الزهراء من المغرب، وبطل الفروسية عمر المرزوقي من الإمارات.

وسيكون مسك الختام مع الجلسة الرابعة والأخيرة، التي تحمل عنوان «تجربة بطل»، ويديرها الإعلامي يعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية، وسيتحدث فيها الأسطورة كارل لويس، الذي يعد أعظم رياضيي ألعاب القوى على الإطلاق، حيث شارك في أربع دورات أولمبية، ونال لقب «رياضي القرن»، وفاز بـ10 ميداليات أولمبية، منها تسع ميداليات ذهبية، إلى جانب 10 ميداليات في بطولات العالم، وبعد اعتزاله الرياضة في 1997، كرّس كارل معظم وقته وطاقته للأعمال الخيرية ومؤسسات اللياقة للشباب، كما أصبح سفيراً لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، وأطلق شركة تُعنى بتمكين الشباب والبالغين، وتسعى لتحسين ظروف حياتهم من خلال النشاط البدني والحياة الصحية.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن مبادرة جديدة تطلقها «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، لدعم الرياضيين المبدعين الشباب، كما سيتم توقيع اتفاقيات شراكة بين الجائزة وعدد من الشركات الحكومية والخاصة.

برنامج المؤتمر (18 نوفمبر)

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■الجلسة الأولى بعنوان «الرياضة لغة التسامح»، ويتحدث فيها المصري محمد رشوان والإيطالية دانييلا باس، ويقدمها مشعل القحطاني.

■فيلم المؤتمر + كلمة أسطورة ألعاب القوى الأميركي كارل لويس.

■تكريم الشخصيات الرئيسة والمتحدثين.

■توقيع مذكرات التفاهم مع (نخيل العقارية ــ ويتكس ــ دراجون للنفط).

■الجلسة الثانية (دبلوماسية الرياضة) بمشاركة الزيمبابوية كيرستي كوفنتري، والتونسية سُنية بالشيخ، وتقدمها ريّا رمّال.

■الجلسة الثالثة (جلسة حوارية مع سفراء الإبداع الرياضي)، يقدمها حسن حبيب، وبمشاركة الإماراتي عمر

المرزوقي، والسعودي محمد عايض، والأردني أحمد أبوغوش، والمصري أحمد الجندي، والتونسية إيناس بوبكري، والمغربية فاطمة الزهراء.

■الجلسة الختامية (تجربة بطل)، يتحدث فيها الأميركي كارل لويس، ويقدمها يعقوب السعدي.