اختيار مهاجم المنتخب اليمني عمر الداحي ضمن أبرز نجوم غرب آسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أقيمت، يوم الخميس، مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023، حيث شهدت مباريات هذه الجولة العديد من المباريات القوية والمثيرة، التي حظيت باهتمام جماهيري كبير.

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ومن خلال قوة مباريات هذه الجولة، برز العديد من النجوم في منتخبات غرب آسيا، خاصة وأن هذه الجولة شهدت نجاح العديد من هذه المنتخبات تحقق نتائج مميزة ومهمة.

وقد قام الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم باختيار أسماء سبعة لاعبين برزوا خلال الجولة الماضية، ومن بينهم مهاجم المنتخب اليمني عمر الداحي.. وجاءت قائمة أسماء اللاعبين على النحو التالي:

محمود المواس - سوريا يوسف ناصر - الكويت علاء عباس - العراق سلمان الفرج - السعودية عمر الداحي - اليمن محسن جوهر - عمان مهدي خليل - لبنان

ووضع موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رابط التصويت للجماهير لتقوم باختيار أفضل لاعب من غرب آسيا في الجولة الماضية من التصفيات.