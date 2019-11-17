تعرف على نتائج دورى مرتبط السلة...

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جدة - عمرو شويل فاز الاهلى على الجيش 71/56 و الزمالك على سموحة 79/ 75 والاتحاد على سبورتنج 88/80 وتغلب الأولمبي على القناة 79/64 والجياد على الشمس 78/ 73 وطنطا على أكتوبر 77/75 اما الاتصالات ففاز على الطيران 78/ 71

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