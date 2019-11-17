شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط أحمال الاسماعيلي: انتظروا الدراويش بشكل تاني بعد فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وواصل حديثه :”حرصت على استغلال فترة التوقف من أجل رصد نواقص اللاعبين على الصعيد البدنى والعمل على الارتقاء بها خلال الفترة الحالية”.
واستكمل:”راضٍ تماما عن المرود البدنى الذى قدمه اللاعبين خلال التوقف، قمت برفع الحمل التدريبى من خلال اقامة الحصص البدنية المكثفة على فترتين”.
وأستطرد ستماتوفيتش :”الفترة الحالية استوجبت تخفيف الحمل البدنى للاعبين من أجل إلتقاط الانفاس لتجنب تعرضهم للارهاق البدنى “.
وأنهى قائلا :” فترة التوقف كانت بمثابة فترة اعداد جديدة وسيظهر للجميع حجم التطور البدنى للاعبين بداية من مواجهة بطل الإمارات”.
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