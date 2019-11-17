شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط أحمال الاسماعيلي: انتظروا الدراويش بشكل تاني بعد فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الصربى " بويان ستماتوفيتش " مخطط أحمال الإسماعيلى أنه يعمل وفق خطة من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين خلال فترة التوقف، فى ظل مشاركة الفريق بأكثر من بطولة الموسم الجارى.

ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الإماراتى يوم 26 نوفمبر الجارى لحساب جولة الإياب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ثم يستأنف مشواره بعدها بمسابقة الدورى المحلى المؤجلة لما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليا بالقاهرة.

وواصل حديثه :”حرصت على استغلال فترة التوقف من أجل رصد نواقص اللاعبين على الصعيد البدنى والعمل على الارتقاء بها خلال الفترة الحالية”.

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واستكمل:”راضٍ تماما عن المرود البدنى الذى قدمه اللاعبين خلال التوقف، قمت برفع الحمل التدريبى من خلال اقامة الحصص البدنية المكثفة على فترتين”.

وأستطرد ستماتوفيتش :”الفترة الحالية استوجبت تخفيف الحمل البدنى للاعبين من أجل إلتقاط الانفاس لتجنب تعرضهم للارهاق البدنى “.

وأنهى قائلا :” فترة التوقف كانت بمثابة فترة اعداد جديدة وسيظهر للجميع حجم التطور البدنى للاعبين بداية من مواجهة بطل الإمارات”.