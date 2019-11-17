شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك وتعادل الأهلي في دوري الجمهورية مواليد 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأحرز ثلاثية الزمالك '' أحمد رفاعي (هدفين) - علي ياسر هدف"، فيما سجل هدفي الأهلي أحمد داوود ويوسف نوفل ليرفع الأحمر رصيده إلى 21 نقطة. وجاءت نتائج الجولة كالتالي: فوز إنبي على الجونة 3-2 Advertisements فوز الزمالك على سموحة 3-2 فوز حرس الحدود على الاتحاد السكندري 1-0 فوز الإنتاج الحربي على طلائع الجيش 1-0 تعادل وادي دجلة مع الإسماعيلي 1-1 تعادل الأهلي مع مصر المقاصة 2-2 تعادل طنطا مع بيراميدز 0-0 وحصل المقاولون على راحة من هذه الجولة.

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